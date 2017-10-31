В Николаеве продается эксклюзивный автомобиль в стиле 30-х годов

31.10.17 19:45Сколько просмотров этой статьи89Сколько комментариев этой статьи0

В Николаеве на продажу выставлен очень редкий автомобиль Zimmer Golden Spirit 1982 года. Соответствующее объявление появилось на сайте “Автобазар”.

Основанная в 1978 году компания Zimmer специализировалась на создании авто в ретро-стиле. В их дизайне использованы традиционные черты машин 30-х годов.

В отделке салона использованы кожа, дерево и хрусталь, а руль и логотип на «носу» автомобиля и вовсе позолочены. Под капотом установлен пятлитровый V8 Ford, работающий в паре с 3-ступенчатой автоматической КПП.

Всего выпущено только 1400 Zimmer этой серии. Купе пребывает в хорошем состоянии, а его пробег – 13 тыс. км. Учитывая редкость авто, неудивительно, что его цена составляет $49 999.

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