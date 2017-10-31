18.10.17 08:083060
В Арізоні зняли черепаху, яка везла на собі гримучу змію (відео)
|31.10.17 20:00
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Турист, який подорожував по округу Пімо, штат Арізона, сфотографував дивовижну картину – гримучу змію, яка їхала верхи на черепасі. Автор відео впевнений, що шанс побачити таку незвичайну картину випадає раз у житті.
Турист, який подорожував по округу Пімо, штат Арізона, сфотографував дивовижну картину – гримучу змію, яка їхала верхи на черепасі. Автор відео впевнений, що шанс побачити таку незвичайну картину випадає раз у житті.
На опублікованих нижче кадрах відображено, як черепаха самовіддано везе по пустелі загрозливу гримучу змію. Автор відео заявив, що не знає, з якої причини представники двох різних видів тварин вирішили об’єднатися.