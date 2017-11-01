Журнал Rolling Stone назвал самые сексуальные клипы всех времен

01.11.17 17:50Сколько просмотров этой статьи81Сколько комментариев этой статьи0

Первое место заняла песня Криса Айзека .

Журнал Rolling Stone подвел очередной итог и на этот раз выбрал самые сексуальные клипы всех времен. Первое место заняла песня Криса Айзека Wicked Game и хоть и черно-белый, но очень горячий видеоклип на нее. В клипе снялась супермодель Хелена Кристенсен.

На втором месте оказался Принс с песней Kiss, а на третьем – Мадонна с композицией Justify My Love. Интересно, что ни один из тройки самых сексуальных клипов не был снят в последние 5 лет.

В десятку рейтинга попали также Джанет Джексон, Бритни Спирс, Рианна, Бейонсе и Канье Уэст, а Мадонна отметилась в списке даже два раза. Замыкает 30-ку самых сексуальных видеоклипов всех времен Шер и If I Could Turn Back Time.

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