В Индии скончались редчайшие сиамские близнецы

02.11.17 08:34Сколько просмотров этой статьи73Сколько комментариев этой статьи0

В индийском штате Амбайогай родились редчайшие сиамские близнецы парапаги, у которых общее туловище и конечности, пишет The Indian Express.

По данным медиков, дети весом 3,7 кг имеют свои легкие и сердце, при этом общую печень и другие органы.

Отмечается, что после рождения близнецы испытывали проблемы с дыханием и были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, при этом врачи предупредили, что разделить их и спасти жизни практически невозможно. Малыши скончались через сутки после рождения.

"Это серьезное и крайне редкое состояние. Оно фиксируется лишь у 10% всех сиамских близнецов", − заявил доктор Санджай Бэнсод, возглавляющий гинекологическое отделение госпиталя Свами Рамананд Теерт.

Отклонение в развитии врачи обнаружили лишь на восьмом месяце беременности, после проведения УЗИ. Мать решила выносить детей до конца, и на 36 неделе было проведено кесарево сечение. Ее жизни ничто не угрожает.

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