«90 перлин на оксамиті рампи» : Николаевский муздрам отметил юбилей Николаевский академический украинский театр драмы и музыкальной комедии 1 ноября отметил 90-летний юбилей. С праздником артистов театра поздравили первые лица Николаевского областного совета. Об этом сообщает пресс-служба Николаевского областного совета. Теплые слова и поздравления в адрес директора Николаевского Академического Украинского театра драмы и музыкальной комедии, народного артиста Украины Николая Берсона, заслуженного деятеля искусств Украины Олега Игнатьева, заслуженных и ведущих артистов, работников постановочной части, музыкантов оркестра, артистов балета в этот вечер звучали от друзей и коллег, уважаемых гостей из Киева, Одессы, Херсона. Поздравления от министра культуры Украины Евгения Нищука передал заместитель министра культуры Украины Юрий Рыбачук. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама