«90 перлин на оксамиті рампи» : Николаевский муздрам отметил юбилей

02.11.17 09:14Сколько просмотров этой статьи56Сколько комментариев этой статьи0

Николаевский академический украинский театр драмы и музыкальной комедии 1 ноября отметил 90-летний юбилей.

С праздником артистов театра поздравили первые лица Николаевского областного совета.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского областного совета.

Теплые слова и поздравления в адрес директора Николаевского Академического Украинского театра драмы и музыкальной комедии, народного артиста Украины Николая Берсона, заслуженного деятеля искусств Украины Олега Игнатьева, заслуженных и ведущих артистов, работников постановочной части, музыкантов оркестра, артистов балета в этот вечер звучали от друзей и коллег, уважаемых гостей из Киева, Одессы, Херсона. Поздравления от министра культуры Украины Евгения Нищука передал заместитель министра культуры Украины Юрий Рыбачук.

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