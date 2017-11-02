"Чтоб я так жил": в Николаеве депутат за месяц заработал 4 млн грн За октябрь лидер «Оппозиционного блока» в Николаевском областном совете, депутат Владимир Фроленко заработал более 4 миллионов гривен. Об этом говорится на сайте Е-декларирования, передают "Новости.Н". Так, 9 октября, Владимир Фроленко внес в декларацию 360 тысяч гривен, полученные от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав. 19 октября депутат задекларировал 4 миллиона, как доход от занятия предпринимательской деятельностью. Итого, в октябре лидер «Оппоблока» заработал 4 миллиона 360 тысяч гривен. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама