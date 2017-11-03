Николаевский зоопарк ждет жирафов из Голландии

Николаевский зоопарк в рамках Европейской программы по исчезающим видам участвует в разведении одной из самых редких кошек мира – амурского леопарда.

Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил директор Николаевского зоопарка Владимир Топчий.

"По оценкам специалистов Международного союза охраны природы и природных ресурсов, в 2014 году в природе обитает меньше 60 амурских леопардов. По сути, каждое рождение этого животного в неволе является событием мирового масштаба.

В 2011 году по программе Европейской программы по исчезающим видам Николаевский зоопарк получил из зоопарка чешского Оломоуца самца амурского леопарда по кличке Райо. А через год, в 2012 году, из зоопарка Новосибирска к нам приехала самка по кличке Ева. Животные были переданы нам бесплатно, зоопарк оплатил только транспортировку. К слову, Николаевский зоопарк единственный в Украине, где содержится племенная пара амурских леопардов.

Животные быстро акклиматизировались, росли раздельно, но в примыкающих один к другому вольерах, а когда повзрослели, было принято решение их познакомить поближе. В результате их тесного общения в 2015 году на свет появилось два детеныша, самец и самка, которым были присвоены клички Рокот и Рона.

Когда котята подросли, координатор Европейской программы по исчезающим видам по амурским леопардам британка Джоанна Кук рекомендовала переместить наших молодых животных в другие зоопарки. Так, самец Рокот в ближайшее время будет отправлен в зоопарк города Нэль (Франция), а самка Рона в октябре отправилась в Приморский Сафари-парк (Россия). В соседнем огромном вольере ее уже ждет завезенный из Чехии самец", - написал Владимир Топчий.

Он также сообщил, что в Николаевском зоопарке появятся жирафы! "Занимается оформлением документов на ввоз трех самцов из Голландии. К весне", - написал Владимир Топчий.