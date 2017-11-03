«Браво, у вас есть стиль!»: румынская ведущая обнажилась во время прямого эфира

Румынская ведущая Иллинка Виндичи во время прямого эфира передачи «Браво, у вас есть стиль!» задрала юбку, обнажив нижнее белье.

Во время одного из номеров она внезапно подняла длинную юбку, начала трясти нарядом, оголяя ягодицы. При этом она что-то выкрикивала. Спустя несколько секунд присутствующие в студии гости и зрители поняли, что Иллинка, ощутив дискомфорт под юбкой, решила, что в ней в нежнее белье залез паук.

Помочь телеведущей попытался мужчина, присутствующий на записи шоу. Он осматривал ягодицы Иллинки Видичи, и тряс ее юбку, чтобы прогнать паука, если он там действительно есть. Видичи спустя несколько секунд успокоилась и продолжила вести шоу с того места, на котором остановилась. Зрители же в зале очень оживились после произошедшего, и теперь очень бурно реагировали на каждую реплику. Возможно, вновь ждали, что телеведущая начнет оголяться при всех, пытаясь прогнать паука.

Телепроект «Браво, у вас есть стиль!», на котором произошел этот инцидент, выходит на румынском телевидении. Он посвящен моде. В его рамках начинающие дизайнеры, стилисты и манекенщицы демонстрируют на сцене свои таланты.