«Браво, у вас есть стиль!»: румынская ведущая обнажилась во время прямого эфира

03.11.17 16:06Сколько просмотров этой статьи84Сколько комментариев этой статьи0

Румынская ведущая Иллинка Виндичи во время прямого эфира передачи «Браво, у вас есть стиль!» задрала юбку, обнажив нижнее белье.

Во время одного из номеров она внезапно подняла длинную юбку, начала трясти нарядом, оголяя ягодицы. При этом она что-то выкрикивала. Спустя несколько секунд присутствующие в студии гости и зрители поняли, что Иллинка, ощутив дискомфорт под юбкой, решила, что в ней в нежнее белье залез паук.

Помочь телеведущей попытался мужчина, присутствующий на записи шоу. Он осматривал ягодицы Иллинки Видичи, и тряс ее юбку, чтобы прогнать паука, если он там действительно есть. Видичи спустя несколько секунд успокоилась и продолжила вести шоу с того места, на котором остановилась. Зрители же в зале очень оживились после произошедшего, и теперь очень бурно реагировали на каждую реплику. Возможно, вновь ждали, что телеведущая начнет оголяться при всех, пытаясь прогнать паука.

Телепроект «Браво, у вас есть стиль!», на котором произошел этот инцидент, выходит на румынском телевидении. Он посвящен моде. В его рамках начинающие дизайнеры, стилисты и манекенщицы демонстрируют на сцене свои таланты.

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