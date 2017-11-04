Николаевцам показали "Великое переселение"

3 ноября, в николаевской галерее «На Спасской 45» состоялось открытие выставки «Великое переселение» художника Владимира Бахтова. Сейчас в Николаеве его знают, как мастера, который занимается ленд-артом (ландшафтным искусством). При этом мало кто из горожан подозревает, что Владимиру Бахтову есть что показать из вполне традиционной живописи.

Искусствовед галереи Александра Филоненко рассказала, что наиболее живописным его периодом были 90-е годы ХХ века и начало нового тысячелетия. Причем у работ из ранних 90-х оказалась весьма необычная судьба – они на целых двадцать лет «переселились» в Германию, где художник в тот период активно выставлялся, и вернулись на родину буквально несколько лет назад. Таким образом есть пласт живописи Владимира Бахтова, который в Николаеве почти никто не видел, передают Никвести.

Идея выставки, как это нередко случается, возникла спонтанно. Александра Филоненко поначалу планировала назвать ее «Старая живопись», с отсылкой к старой школе и старым мастерам. Но затем появилась идея о Великом переселении.

–История одной семьи, или история одной нации, – это драматично, но в целом такова история всего человечества. Люди все время переселяются. И когда приходит для этого время, они берут нужные вещи, своих животных, плывут на лодках, идут вброд через реку… Именно так человечество стало человечеством, – считает Александра Филоненко. Выставку она назвала гуманистической и доброй. У Владимира Бахтова, на ее взгляд, философское, созерцательное отношение к происходящему. В виду очередной волны переселения, связанной с войной на востоке, кто-то переселяется оттуда в другую часть Украины, а кто-то вовсе уезжает из страны. Художник сам пострадал от военных событий, но старается оставаться спокойным и транслировать в этот мир гармонию.

–Потому что злиться и ненавидеть – это легко, гораздо сложнее в тяжелые времена любить. Люди на его картинах – это кочевники, номады, но какие-то спокойные. Это не завоеватели с шашками и луками. Они продвигаются в пространстве и обустраивают его, – отметила Александра Филоненко.

Картины, на которые теперь могут взглянуть николаевцы, путешествовали по многим городам Германии. Побывали они и в Италии, на острове Эльба. Владимир Бахтов отметил, что эти работы как будто обладают собственной свободой: 20 лет он думал, как их привезти в Украину, поскольку из-за бюрократии вывезти их оказалось легче, чем вернуть обратно. На помощь пришел случай, а также родственники художника, которые в буквальном смысле скрутили картины в ковры и привезли их вместе с ними.

Автор выставки признался, что представленные на выставке «германские» работы, – это отголоски его мифопоэтического периода, который и сделал его узнаваемым художником.

-По всей вероятности, я художник многих периодов. Сейчас я занимаюсь ленд-артом, рисованием огнем. По всей вероятности, буду заниматься еще чем-то, чем не занимался никогда. Объяснение этому очень простое – я свободный художник, сам себе ставлю задачи и их решаю. И тема переселения также иллюстрируют эту свободу. Я с 1989 года начал свое движение в Европу. И физически, и мысленно я его не прекращаю, поскольку переселение – это не трагическое событие, а потребность людей в свободе и движении, которые и есть смысл жизни, – сказал Владимир Бахтов.