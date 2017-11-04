Назван лучший туристический объект Европы

04.11.17 14:39Сколько просмотров этой статьи33Сколько комментариев этой статьи0

Это сооружение обошло в рейтинге Колизей, Эйфелеву башню и даже Букингемский дворец.

Тюрьма на острове Спайк в Ирландии признана лучшей туристической достопримечательностью Европы по результатам конкурса World Travel Awards, сообщает Daily Mail.

Тюрьма, которую прозвали Ирландским Алькатрасом обошла римский Колизей, Эйфелеву башню в Париже и даже Букингемский дворец в Лондоне.

В 2016 году тюремный комплекс реконструировали и превратили в туристическую достопримечательность.

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Суббота, 04.11.2017

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