Назван лучший туристический объект Европы Это сооружение обошло в рейтинге Колизей, Эйфелеву башню и даже Букингемский дворец. Тюрьма на острове Спайк в Ирландии признана лучшей туристической достопримечательностью Европы по результатам конкурса World Travel Awards, сообщает Daily Mail. Тюрьма, которую прозвали Ирландским Алькатрасом обошла римский Колизей, Эйфелеву башню в Париже и даже Букингемский дворец в Лондоне. В 2016 году тюремный комплекс реконструировали и превратили в туристическую достопримечательность. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама