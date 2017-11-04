21.10.17 15:192720
Назван лучший туристический объект Европы
|04.11.17 14:39
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Это сооружение обошло в рейтинге Колизей, Эйфелеву башню и даже Букингемский дворец.
Это сооружение обошло в рейтинге Колизей, Эйфелеву башню и даже Букингемский дворец.
Тюрьма на острове Спайк в Ирландии признана лучшей туристической достопримечательностью Европы по результатам конкурса World Travel Awards, сообщает Daily Mail.
Тюрьма, которую прозвали Ирландским Алькатрасом обошла римский Колизей, Эйфелеву башню в Париже и даже Букингемский дворец в Лондоне.
В 2016 году тюремный комплекс реконструировали и превратили в туристическую достопримечательность.