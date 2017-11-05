Приложение Amazon позволит "примерить" товары перед покупкой

Amazon еще формирует каталог цифровых изображений, поэтому не все товары пока доступны.

Компания Amazon представила функцию дополненной реальности для своего iOS-приложения, которая перед покупкой товаров для дома позволит увидеть, как они будут смотреться в интерьере. Об этом сообщает Recode.

Функция AR View активизируется нажатием на значок камеры в приложении Amazon, после чего можно выбрать любой товар из соответствующих категорий: мебель, кухонная посуда, домашний декор.

Amazon еще формирует каталог цифровых изображений, поэтому не все товары пока доступны.

AR View создана на базе технологии Apple ARKit и еще довольно сырая, но уже может дать хорошее представление о размерах и цвете продукта. Этого во многих случаях достаточно, чтобы подтолкнуть потенциального покупателя к завершению заказа онлайн.