22.10.17 14:392830
Приложение Amazon позволит "примерить" товары перед покупкой
|05.11.17 11:57
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Amazon еще формирует каталог цифровых изображений, поэтому не все товары пока доступны.
Amazon еще формирует каталог цифровых изображений, поэтому не все товары пока доступны.
Компания Amazon представила функцию дополненной реальности для своего iOS-приложения, которая перед покупкой товаров для дома позволит увидеть, как они будут смотреться в интерьере. Об этом сообщает Recode.
Функция AR View активизируется нажатием на значок камеры в приложении Amazon, после чего можно выбрать любой товар из соответствующих категорий: мебель, кухонная посуда, домашний декор.
Amazon еще формирует каталог цифровых изображений, поэтому не все товары пока доступны.
AR View создана на базе технологии Apple ARKit и еще довольно сырая, но уже может дать хорошее представление о размерах и цвете продукта. Этого во многих случаях достаточно, чтобы подтолкнуть потенциального покупателя к завершению заказа онлайн.