Приложение Amazon позволит "примерить" товары перед покупкой

05.11.17 11:57Сколько просмотров этой статьи52Сколько комментариев этой статьи0

Amazon еще формирует каталог цифровых изображений, поэтому не все товары пока доступны.

Компания Amazon представила функцию дополненной реальности для своего iOS-приложения, которая перед покупкой товаров для дома позволит увидеть, как они будут смотреться в интерьере. Об этом сообщает Recode.

Функция AR View активизируется нажатием на значок камеры в приложении Amazon, после чего можно выбрать любой товар из соответствующих категорий: мебель, кухонная посуда, домашний декор.

Amazon еще формирует каталог цифровых изображений, поэтому не все товары пока доступны.

AR View создана на базе технологии Apple ARKit и еще довольно сырая, но уже может дать хорошее представление о размерах и цвете продукта. Этого во многих случаях достаточно, чтобы подтолкнуть потенциального покупателя к завершению заказа онлайн.

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