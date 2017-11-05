Е декларация Александра Сенкевича

В период с 1 января по 5 октября 2017-го года Александр Сенкевич на посту городского головы Николаева получил 189 тысяч 607 гривен заработной платы, в среднем по 21 тысячи в месяц.

Соответствующую информацию он указал в своей электронной декларации перед увольнением.

В то же время его супруга Катерина Сенкевич получила доход в размере 3 миллионов 158 тысяч 366 гривен от занятия предпринимательской деятельностью и 650 тысяч гривен – от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав. Судя по всему, речь идет о продаже 50% капитала ООО «Морето», которые значились в декларации за 2016-й год.

Примечательно, в декларации также указано, что в качестве заработной платы Александр Сенкевич получил 70 тысяч 75 гривен от ООО «Блинк Риэкшен Украина», доход от которого в предыдущей декларации был записан на супругу.

При этом конечным бенефициарным собственником всех трех предприятий в обеих декларациях указана Катерина Сенкевич.