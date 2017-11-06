Как приманить в дом богатство: народные приметы и поверия

Капуста, вышивка, трусы, веник и вазон могут помочь вам решить финансовые трудности.

Деньги — это не просто купюры и монетки, это энергия. Если ее вам не хватает и ваши финансы регулярно поют романсы, стоит проверить на себе действенность денежных примет. Многие из них были известны еще нашим прапрабабушкам, и раз дожили до этих дней — значит, работают.

Почему?

Наши эксперты считают, что благодаря внутренней уверенности, которую они дарят. Но при этом предупреждают: одними приметами сыт не будешь. Поправить финансовое положение можно только закатав рукава. Лежа на печи, вряд ли удастся есть калачи.

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Пеките пирожки с капустой

Добавьте в свой рацион пирожки или пироги с капустой и зеленью. Можно покупать их в магазине, но лучше испечь самостоятельно, а во время приготовления думайте о том, что они принесут в вашу жизнь финансовое благополучие. Лучше всего это делать на пятый лунный день в компании единомышленников, приговаривая: "Настригу капусты, чтобы было густо" или "Капусту нарезаю, богатство привлекаю". Чтобы начинка была "зеленее", добавьте побольше укропа, петрушки, шпината — чего душа пожелает.

Посадите денежное дерево

Пусть на вашем подоконнике поселится денежное дерево (правильное название — толстянка): чем больше и красивее оно станет, тем лучше будет ваше материальное положение. Если же с него начинают опадать листочки — значит, ваши финансы начали петь романсы, и стоит не только переставить горшок в другое место и изменить уход, но и пересмотреть отношение к деньгам.

Помните: толстянка не любит избыточный полив, частую пересадку (делать это надо не чаще, чем раз в 3 года) и большой горшок. Для надежности положите в корни три монетки, благодаря которым дерево будет подпитываться денежной энергией. И хотя бы раз в неделю докладывайте растению о своем финансовом положении.

Следите за фазами луны

Давно подмечено, что Луна может повлиять на наши финансы. Потому на молодой месяц (новолуние) нужно проводить обряды, чтобы увеличить количество денег в кошельке. Покажите светилу крупную купюру, и потом положите ее и не трогайте до следующего его рождения: она откроет денежный поток. Или возьмите пустой бланк на получение денег, впишите туда желаемую сумму и свое имя и положите его на подоконник, залитый лунным светом: тогда небесное тело поможет вам ее получить. И категорически нельзя давать в долг на новолуние и убывающую Луну: деньги будут от вас уходить.

Выберите правильный кошелек

Деньгохранилище должно быть правильным: выбирайте дорогой, большой, красного цвета (считается, что он привлекает денежную энергию) из натуральных материалов кошелек.

Купюры складывайте по порядку, не сминайте. Желательно, чтобы их было четное количество. Не оставляйте мини-банк пустым: в кошельке всегда должно быть несколько купюр, а в отделении для монеток — один "неразменный рубль". В выходные старайтесь избавиться от мелочи, чтобы следующую неделю на нее не размениваться. Также в денежном доме не должно быть ничего лишнего: фото, икон, чеков и прочего.

Заведите дома денежных карпов, жабу и дракона

Сообщить мирозданию о своем намерении можно с помощью рисунка или вышивки, выполненных собственноручно. Для привлечения денег нарисуйте или вышейте девять карпов: они, согласно китайскому учению фэншуй, символизируют материальное благополучие и процветание и считаются самым мощным денежным символом.

Но китайцы не были бы китайцами, если бы ограничились только карпами. За компанию с ними привлекают деньги в нашу жизнь и дракон с жемчужиной в зубах, и жаба с монеткой во рту. Заведите у себя дома такой денежный зверинец — и богатство не заставит себя ждать. Чините краны и чаще убирайте

Если верить все тому же фэншую, денежные дела напрямую зависят от того, как в нашем доме циркулирует жизненная энергия Ци. Например, если вход расположен напротив санузла, в котором двери нараспашку и крышка унитаза никогда не опускается — такая энергия не будет задерживаться в доме. А значит, и с деньгами будет негусто. Улетучивается она и вместе с водой, которая вытекает из неисправных кранов. Также Ци не любит грязных, захламленных и плохо проветриваемых помещений.

Напичкайте дом денежными тайничками

Чтобы дом был полной чашей, устройте в нем повсюду денежные места. Положите по монетке в каждый угол, а под порог — серебряную монету (ну или хотя бы номиналом в гривню). А на обеденном столе под скатертью всегда должно лежать несколько купюр. Не давайте им залеживаться: каждую неделю меняйте. Принеся домой большую сумму денег, положите их под зеркало на всю ночь — чтобы удвоить доход. А мелочь каждый день ссыпайте в горшочек с крупами. В конце недели пересчитывайте сумму, забирая с нее 10% на милостыню.

Веник должен стоять в одиночестве и чистоте

Обычный веник — это не просто инвентарь для уборки, а невероятно сильный оберег, который охраняет дом и всех домочадцев, а также помогает приумножить благосостояние. Он должен быть один: народные приметы обещают нужду и разорение тем, кто отважится завести в доме пару веников. Хранить его необходимо в углу, и обязательно ручкой вниз: только так он привлекает в дом деньги и удачу. Следите за его состоянием: наши предки верили, что именно под веником живет домовой, и нужно обеспечить ему чистоту и уют, чтобы он вам помогал.

Опытные хозяйки знают: подметать необходимо по направлению от входной двери, а не наоборот. Так вы будете приумножать достаток. Ни в коем случае не выметайте за порог сор: избавитесь от всего хорошего, что есть в доме, а это не только деньги.

Покупайте новый веник на молодую луну, и обязательно в процессе покупки загадайте желание. Естественно, связанное с деньгами. А вот при утилизации старого помощника придется постараться: его нужно выбрасывать подальше от дома, ведь он связан с ним, поэтому по венику легко навести порчу, если знать, кому он принадлежал ранее.

Закиньте красные трусики на люстру

Смешной, но, как утверждают бывалые, действенный способ привлечь деньги в свою жизнь — закинуть на люстру трусы. При этом стоять к ней нужно спиной и в идеале делать бросок ногой. С бельем тоже не все просто. Оно должно быть только красного цвета и размером побольше, так что стринги для этого дела не годятся. А вот то, какими трусы должны быть — новыми или видавшими свои лучшие годы — решать вам. На форумах приверженцы этого метода считают, что лучше, чтобы трусы все-таки уже побывали на вас.

Угощайте домового пряниками и платите ему

Не забывайте, что в вашем доме живет добрый дух — домовой, или, как его еще называют, дедушка. От него зависит очень многое: чтобы все служило исправно и не ломалось, "погода в доме" и, конечно же, финансовое благополучие. С дедулей легко договориться — достаточно его любить и угощать. Но не молочком в блюдечке, как кошку, а конфеткой или пряничком. Чтобы он был сильным и помогал увеличивать благосостояние, каждый вечер убирайте со стола все острые предметы, особенно ножи: они могут энергетически поранить его, а слабый домовой не сможет помочь хозяевам.

Если у вас из рук (кошелька) выпала монетка и покатилась по полу, положите ее в укромный уголок и скажите домовому: "Возьми себе, дедушка, а нам еще прибудет!". Пусть это станет вознаграждением за его труды.