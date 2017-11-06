"Мы растим их сильными, и стараемся не обидеть мальчиков": Мишель Обама рассказала о секретах воспитания дочерей

Мишель Обама рассказала, как воспитывала девочек и как они смогли выдержать восемь лет пребывания в Белом доме.

Недавно на саммите Обамы в Чикаго бывшая первая леди – Мишель Обама рассказала, как воспитывала девочек и как они смогли выдержать восемь лет пребывания в Белом доме, пишет Сегодня.

"Малия и Саша, при самых сложных обстоятельствах, вы стали двумя удивительными молодыми женщинами, умными и красивыми, но, что более важно, добрыми, вдумчивыми и полными страсти, – сказал он, напоминает InStyle, – вы носили бремя пребывания в центре внимания многие годы без труда. Из всего, что я сделал в своей жизни, я больше всего горжусь тем, что являюсь вашим отцом".

Мишель говорит, что у нее вышло воспитать "независимых, благонамеренных, добрых, сострадательных людей" во многом потому, что она преподавала им эти черты с раннего возраста, давая им пространство, чтобы изучить тяжелые уроки жизни, не занимаясь чрезмерной защитой.

"Иногда мы относимся к нашим детям слишком внимательно из-за проблем, с которыми они сталкивались", – сказала она. – Мы с Бараком думали о Малии и Саше, мы могли потратить восемь лет, жалея их, что они живут в пузыре, что каждая их ошибка будет на YouTube, что у них нет приватности и доступа к отцу в привычном смысле... Мы могли бы чувствовать себя плохо из-за этого. Но мы считали, что это их жизнь, и мы не можем извиняться за жизнь, которая у них есть, потому во многом она хорошая".

В данный момент 19-летняя Малия на первом курсе Гарвардского университета, а Саша заканчивает среднюю школу Sidwell Friends School.

Говоря о том, как она воспитала таких дочерей, Мишель добавила:

"Я не могу лелеять их до смерти. Мы должны воспитывать наших детей, чтобы они стали теми взрослыми, какими мы хотим, чтобы они были, и это начинается с юности. Вам не стоит бояться, что жизнь сломает их, что вы не подготовите их к жизни. Иногда наш страх мешает нам отпускать наших детей в холодный жестокий мир. И когда они не готовы, мы задаемся вопросом, почему?".

Воспитание детей также имеет много общего с тем, почему так много мужчин вырастают, считая себя привилегированными.

"Проблема в современном мире заключается в том, что мы любим наших сыновей и мы воспитываем наших дочерей", – сказала она. "Мы растим их сильными, и иногда стараемся не обидеть мальчиков. И я думаю, что за это мы расплачиваемся, потому что хорошо вырастить сильного мужчину, но что означает эта сила? Означает ли она уважение? Означает ответственность? Означает ли сострадание? Или мы слишком сильно защищаем наших мальчиков, поэтому они немного озадачены? И немного, как вы знаете, самодовольны, но это зависит от нас, женщин и матерей, как мы воспитываем мальчиков и подталкиваем девочек к совершенству".

По словам Обамы, другая гендерная разница, которую она видит, заключается в том, что женщины часто находят больше поддержки и саморефлексии в своей дружбе, чем мужчины. "Мы, женщины, делаем это лучше, чем мужчины, – сказала она. – Мне грустно за вас, ребята. Вам всем стоит заводить друзей. Подружитесь с людьми и поговорите друг с другом, потому что это то, что мы делаем; мы помогаем друг другу в некоторых вещах, как подруги... Иногда я спрашиваю: "Барак, с кем ты разговариваешь?" И это просто Марти. Вам стоит говорить друг с другом о ваших вещах, потому что есть так много всего. И все так запутано".