А врать нехорошо! Мила Кунис сказала неправду о том, как ее «унизили на родине»

Одно из главных правил современного мира гласит: узнал что-то – проверь.

Его особенно хорошо знают журналисты, в частности – журналисты ТСН, которые, возмутившись рассказом Милы Кунис о том, как ее «унизили в Черновцах», тут же рванули проверять услышанное.

Напомню, звезда жаловалась на то, что нынешняя хозяйка дома, в котором они с семьей жили до отъезда в Америку, даже не пустила ее на порог. И что же узнали журналисты ТСН? Оказывается, в день, когда Мила с Эштоном пришли к вышеуказанному дому, там элементарно никого не было.

А на порог хозяйка дома не пустила родителей Милы за пару дней до ее приезда. Но объяснила это тем, что время нынче неспокойное, а тут в двери какая-то подозрительная пара ломится. Она же имела право их не пустить? Вот и не пустила: