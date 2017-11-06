А врать нехорошо! Мила Кунис сказала неправду о том, как ее «унизили на родине»

06.11.17 17:52Сколько просмотров этой статьи77Сколько комментариев этой статьи0

Одно из главных правил современного мира гласит: узнал что-то – проверь.

Его особенно хорошо знают журналисты, в частности – журналисты ТСН, которые, возмутившись рассказом Милы Кунис о том, как ее «унизили в Черновцах», тут же рванули проверять услышанное.

Напомню, звезда жаловалась на то, что нынешняя хозяйка дома, в котором они с семьей жили до отъезда в Америку, даже не пустила ее на порог. И что же узнали журналисты ТСН? Оказывается, в день, когда Мила с Эштоном пришли к вышеуказанному дому, там элементарно никого не было.

А на порог хозяйка дома не пустила родителей Милы за пару дней до ее приезда. Но объяснила это тем, что время нынче неспокойное, а тут в двери какая-то подозрительная пара ломится. Она же имела право их не пустить? Вот и не пустила:

Похожие новости

11.08.17 16:40В Украине определили лучший жилой дом

23.05.17 15:40Украина отказала Милле Йовович в роли ведущей «Евровидения»

15.05.17 08:28Климкин о встрече с Трампом: Это реальное желание давить на РФ

11.05.17 08:25Климкин встретился с Трампом и Пенсом: говорили о Донбассе

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Понедельник, 06.11.2017

Закругление верхнее-левое

21:00Другий учасник смертельного ДТП в Харкові офіційно став підозрюваним

20:46Законы экономического роста: Гройсман озвучил ближайшие приоритеты Рады

20:35Николаевщине были переданы высокоэффективные лекарства от гепатита С

20:20Николаевский театр кукол получил звание академического

20:02Пять секретов ноябрьского рациона

19:49Подробности смертельного ДТП в Харькове: суд не признал Дронова потерпевшим

19:34В Николаеве преобразили одну из стен фресками из жизни «Яхт-клуба»

19:1315 ноября в Николаеве включат сирены

18:58В Николаеве 17-летний спортсмен ударил ребенка: мальчик в тяжелом состоянии

18:45В Николаеве трамвай врезался в «БМВ»

18:31Был конфликт или не было: в Николаеве побили депутата Солтиса

18:15Еда против депрессии. Продукты, которые улучшают настроение

17:52А врать нехорошо! Мила Кунис сказала неправду о том, как ее «унизили на родине»

17:38В зоопарк с собаками вход воспрещен

17:22Суд признал незаконным и отменил решение о «зонировании» г. Николаева

17:05В Николаеве задержан рецидивист, совершивший более 20 краж

16:48Кишмиш: польза и вред для здоровья

16:35Украина – в тройке самых успешных стран сезона в WTA-туре

16:26Художники проведут благотворительный аукцион для николаевских детей

16:14"Мы растим их сильными, и стараемся не обидеть мальчиков": Мишель Обама рассказала о секретах воспитания дочерей

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

24.10.17 08:092520

Стало відомо ім'я "тренера року" за версією ФІФА

24.10.17 08:332330

СБУ отрицает информацию о покушении на президента

24.10.17 08:472670

24 октября -День Организации Объединенных Наций

24.10.17 08:562380

Свитолина потерпела разгромное поражение на старте Итогового турнира

Самые читаемые

03.11.17 12:1712330

В Николаеве в парке «Юность» будут и сосны, и ели

24.10.17 16:596490

НБУ ввел в обращение новую монету

29.10.17 21:106330

Умер николаевский хирург Анатолий Головин

29.10.17 18:353310

Pole-dance в Николаеве

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама