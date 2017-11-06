В Николаеве преобразили одну из стен фресками из жизни «Яхт-клуба»

06.11.17 19:34Сколько просмотров этой статьи58Сколько комментариев этой статьи0

В Николаеве создали очередную фотозону, преобразив одну из городских стен фресками с зарисовками Николаевского Яхт-клуба.

О приятной новости сообщил Дмитрий Удовицкий, передает Свідок.info

Неравнодушные жители Николаева украсили стену расположенную по ул.Олега Григорьева (бывш. Правды).

«Тот самый случай, когда люди сделали маленькое дело, а оказалось, что сделали большое! Так всегда бывает с поступками, которые приводят к умножения положительных эмоций. Шел по улице, увидел и сразу стало радостнее и теплее. Самому тоже захотелось сделать что-то хорошее. Для города, для людей. Кто-то может делать добрые дела, значит и ты можешь. Это фреска на стене по ул. Правды, ближе к Яхт-клубу. Кстати, замечательная фотозона вышла. Придете сюда фотографироваться, скажите мысленно «спасибо» тем, кто это сделал», - отметил Удовицкий.

Авторов фрески пока узнать не удалось.

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