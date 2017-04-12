"Николаевводоканал" начал принимать показания счетчиков через Viber "Николаевводоканал" начал принимать показания счетчиков через программу Viber. Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия. Вчера стартовал пилотный прогон нового программного обеспечения, отметили на предприятии. "Для передачи данных через Viber достаточно в программе отправить на номер телефона +38(0512)-58-18-48 номер личного счета, адрес, предварительные и текущие показания и разницу", - говорится в сообщении. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама