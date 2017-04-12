08.04.17 09:381310
"Николаевводоканал" начал принимать показания счетчиков через Viber
|12.04.17 12:27
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"Николаевводоканал" начал принимать показания счетчиков через программу Viber.
"Николаевводоканал" начал принимать показания счетчиков через программу Viber.
Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия.
Вчера стартовал пилотный прогон нового программного обеспечения, отметили на предприятии.
"Для передачи данных через Viber достаточно в программе отправить на номер телефона +38(0512)-58-18-48 номер личного счета, адрес, предварительные и текущие показания и разницу", - говорится в сообщении.