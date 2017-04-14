С миллиардными долгами. Украина закончила отопительный сезон

14.04.17 08:00Сколько просмотров этой статьи424Сколько комментариев этой статьи0

Отопительный сезон в Украине закончился без особых происшествий, несмотря на имевшиеся риски. Однако тарифы на отопление стали для многих неподъемными, о чем свидетельствуют миллиардные долги.

Перезимовали

Отопительный сезон в Украине подошел к концу. Как констатируют эксперты, в целом удачно, без происшествий, несмотря на имевшиеся риски.

"Можем говорить, что сезон пройден удачно, с точки зрения тех ресурсов газа, которые были необходимы, Украина была полностью обеспечена. Более того, мы вышли из сезона со вполне приличными запасами газа в хранилищах. Можно похвалить команду "Нафтогаза" за то, что их расчеты и их усилия не прошли даром", – заявил гендиректор центра исследований энергетики Александр Харченко.

В то же время, по словам энергетиков, отопительный сезон стал один из самых тревожных за все годы независимости Украины. Как заявил недавно вице-президент межотраслевой ассоциации "Укртеплокоммунэнерго" (объединяет крупнейшие теплоэнергетические предприятия) Сергей Дунайло, основания для такой оценки действительно есть – отрасль входила в отопительный сезон в чрезвычайных условиях.

Еще перед началом отопительного сезона эксперты предупреждали, что в подземных хранилищах накоплен рекордно низкий объем газа – 14,7 млрд куб. м газа. Однако эти риски удалось впоследствии нивелировать ранней весной и продолжающимся падением промышленности. По данным компании "УкрТрансГаз", в украинских подземных газохранилищах на конец зимы находилось 8,364 млрд кубометров газа. "К концу сезона мы выходим на 7–6,5 млрд кубов", – заявлял эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский.

Помимо недостаточных запасов газа и прогнозов холодной зимы называлась еще одна угроза: теплотрассы в крупных и небольших городах могли не выдержать новых методов капитализации "Нафтогаза" в виде крупных штрафов, которые суды в различных регионах Украины насчитали 104 предприятиям теплокоммунэнерго (ТКЭ) за несвоевременные расчеты за газ с главным "офисом".

Таким образом ТКЭ лишились источника средств на текущие ремонты, и что вся теплосистема не рванет (в прямом смысле) в грядущие морозы, никто не давал никаких гарантий. По словам замдиректора департамента экономики систем жизнеобеспечения Минрегиона Дмитрия Петрунина, с октября по январь количество внештатных ситуаций увеличилось на 40% по сравнению с предыдущим отопительным периодом и составило 14 тысяч. Самые крупные из них – это аварии на магистральных теплотрассах.

По данным Минрегиона, уровень изношенности тепловых сетей превышает в среднем 60%, а около 16% – вообще в аварийном состоянии. Еще одной особенностью этой зимы стало то, что она была холоднее предыдущей. И это повлияло на рост объемов потребления энергоресурсов.

"Этот отопительный период был холоднее предыдущего в среднем на 5,2 градуса Цельсия, - сообщал директор департамента энергоэффективности и энергосбережения НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Войтович. — Жилищный сектор увеличил потребление газа на 1,5 млрд кубометров, а промышленность, наоборот, снизила потребление на 200 млн кубометров".

Угольный сюрприз

Если по газу особых неожиданностей нынешней зимой не было, то ситуация с углем оказалась довольно непростой. Из-за блокады ЛДНР прекратились поставки дефицитного угля антрацитовых марок, который добывается только в ОРДЛО.

Кабинет министров в связи с этим ввел чрезвычайные меры в сфере энергетики, в частности, предусматривающие сокращение вдвое потребление угля-антрацита. По словам премьера Владимира Гройсмана, в Украине необходимо сформировать постоянный запас угля в 1,9-2 млн тонн для стабильной работы энергосистемы.

К октябрю прошлого года на складах украинских ТЭС и ТЭЦ было накоплено 1,72 млн тонн угля, но по состоянию на 3 апреля нынешнего года запасы, на самом деле, перевалили за 1,9 млн тонн.

Однако прирост обеспечивается за счет угля газовой группы, добываемого на подконтрольных Киеву территориях, а антрацитового угля становится все меньше. Из-за дефицита антрацита остановили работу уже четыре ТЭС – Трипольская, Змиевская, Приднепровская, Криворожская. REUTERS Valentyn Ogirenko Только без паники. Соцести об остановке украинских ТЭС Альтернатива донбасскому углю-антрациту есть – в правительстве среди потенциальных поставщиков называют ЮАР, США, Австралию. Но предупреждают: импортный уголь будет дороже.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, потребности Украины в антрацитовом угле до конца 2017 года составят 4,2 млн тонн. В то же время затягивание принятия законопроекта "О рынке электрической энергии" (р.№4493) приведет к срыву закупки антрацита энергогенерирующими компаниями и поставит под угрозу следующий отопительный сезон, предупреждает вице-премьер Владимир Кистион.

"Чтобы успеть завезти необходимое количество антрацита к началу осенне-зимнего периода 2017/18, генерирующие компании должны скорее начинать заключение контрактов. Однако без соответствующего закона они не смогут выполнить эти контракты. Непринятие закона о рынке электроэнергии ставит под угрозу следующий отопительный период", – заявил он.

"На сегодня в Украине дефицит угля марки "А", то есть антрацита. Поэтому мы уже сейчас должны начинать подготовку к следующему отопительному периоду", - добавил вице-премьер.

Миллиардные долги

Для украинцев окончание отопительного сезона — радостная новость, так как наконец-то цифры в платежках за услуги ЖКХ уменьшатся в 1,5-2 раза. О том, что оплата "коммуналки", в частности отопления, стала для населения неподъемной, свидетельствуют миллиардные долги.

Так, в феврале долги по ЖКХ составили 19,5 млрд грн, при этом рост задолженности пришелся как раз на отопление, а также горячую воду.

Как сообщали в Госстате, в феврале 2017 года задолженность населения за услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения увеличилась на 6,7% по сравнению с предыдущим месяцем – до 11,9 млрд грн.

Долг Киева за электроэнергию на 1 апреля приблизился к миллиарду гривен. В марте он увеличился на 13,5 млн грн.

Население Киева в течение марта 2017 года увеличило задолженность за потребленную электрическую энергию перед Киевэнерго на 26,8 млн грн – до 347,5 млн грн. Рост задолженности зафиксирован по всем районам столицы.

Крупнейшими должниками за электроэнергию перед "Киевэнерго" остаются потребители Дарницкого, Соломенского и Деснянского районов. Их задолженность на 1 апреля 2017 составляла 51,7 млн грн, 38,8 млн грн и 38,6 млн грн соответственно.

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

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