Депутаты настаивают на пересчете «ошибочных» начислений николаевцам по оплате за газ Свою позицию депутаты Николаевского горсовета намерены отстаивать на будущей сессии Об этом сообщил депутат от Оппозиционного блока Павел Зоткин, передает БлинКом. По его словам, такое решение было принято вчера на заседании рабочей группы по «газовому вопросу», которое по неизвестным причинам проигнорировали представители «Николаевгаза». Как отметил Павел Зоткин, на ближайшую сессию городского совета депутаты решили подготовить следующие проекты решений: Обратиться в ВР и кабмин с просьбой (требованием) перенести «час х» (01.01.2018 прекращение поставки газа без приборов учета); Поручить замам мэра до 15.05.2017 предоставить совместную с «Николаевгазом» программу установки поквартирных счетчиков; 3.Юридическому департаменту разработать комплекс мер на случай возможных и несогласованных односторонних действий «Николаевгаза»; Дать данные о количестве имущества, находящего в пользовании «Николаевгаза», изучить его актуальную стоимость; 5.Принять решение сессии об обязательном пересчете «ошибочно» насчитанных людям «Николаевгазом» 18,3 м3. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама