Депутаты настаивают на пересчете «ошибочных» начислений николаевцам по оплате за газ

14.04.17 11:21Сколько просмотров этой статьи205Сколько комментариев этой статьи0

Свою позицию депутаты Николаевского горсовета намерены отстаивать на будущей сессии

Об этом сообщил депутат от Оппозиционного блока Павел Зоткин, передает БлинКом.

По его словам, такое решение было принято вчера на заседании рабочей группы по «газовому вопросу», которое по неизвестным причинам проигнорировали представители «Николаевгаза».

Как отметил Павел Зоткин, на ближайшую сессию городского совета депутаты решили подготовить следующие проекты решений:

  1. Обратиться в ВР и кабмин с просьбой (требованием) перенести «час х» (01.01.2018 прекращение поставки газа без приборов учета);

  2. Поручить замам мэра до 15.05.2017 предоставить совместную с «Николаевгазом» программу установки поквартирных счетчиков;

3.Юридическому департаменту разработать комплекс мер на случай возможных и несогласованных односторонних действий «Николаевгаза»;

  1. Дать данные о количестве имущества, находящего в пользовании «Николаевгаза», изучить его актуальную стоимость;

5.Принять решение сессии об обязательном пересчете «ошибочно» насчитанных людям «Николаевгазом» 18,3 м3.

Похожие новости

06.04.17 16:36"Скоро уже у нас церкви будут строится, как гаражи", - заявил Сенкевич

06.04.17 13:01Депутаты вплотную решили разобраться с бурной деятельностью «Николаевгаза» (видео)

29.03.17 20:05«Николаевгаз» повременит с установкой общедомовых счётчиков

09.02.17 11:14Сессия Николаевского городского совета. Он-лайн трансляция

26.01.17 09:00В 2016 году специалисты «Николаевгаза» устранили почти 15 тыс. утечек газа

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Пятница, 21.04.2017

Закругление верхнее-левое

21:56Здесь учат знать, мыслить, чувствовать, сопереживать

21:00В Николаеве вывесили плакат с портретом Гитлера

20:46Специалисты рассказали, как «лайки» в соцсетях вредят здоровью

20:32Маленькие пенсии и те недолго: украинские пенсионеры живут гораздо меньше, чем европейские (инфографика)

20:13В Новой Одессе презентовали новые рабочие места

20:02Николаевщина распределила деньги на возмещение стоимости лекарств

19:47В Николаевской области неизвестные вынесли с фермы удобрений на два миллиона гривен

19:27В США аудитория пользователей iPhone достигла исторического максимума

19:10В США провели успешное испытание вакцины от рака

18:50Николаевские педагоги обучались формированию украиноязычной среды

18:35Всех госслужащих обяжут заговорить на английском

18:15Китай готов предоставить украинцам безвизовый режим

18:03В Украине «черный список» артистов из России пересмотрят

17:39В Луцке директор предприятия избил телеоператора

17:27В Днепре мусоровоз провалился под асфальт

17:01Табачный гигант сокращает производство в Украине

16:45В Николаеве мужчина ударил в лицо 8-летнюю девочку

16:35В Николаеве откроют первый в городе хоспис

16:14Гаврилечко: нет смысла платить в Пенсионный фонд – украинцы не доживут до пенсии

15:58Хуг о "военном параде" боевиков "ЛНР" на 9 мая: Это нарушение Минских соглашений

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

08.04.17 09:381310

На Донбассе задержали российского шпиона (видео)

08.04.17 10:141330

Демократия закончилась: США хотят ликвидировать лидера КНДР

08.04.17 10:351860

Лазарева суббота 2017: значение и традиции праздника

08.04.17 10:525560

Савченко предложил присоединить Херсон и Одессу к Николаевщине

Самые читаемые

18.04.17 18:5326480

В списке самых обедневших городов Украины Николаев занял первое место

09.04.17 00:4911910

«Храбрые сердца»: турнир сильных и мужественных

15.04.17 18:228170

Впервые в Николаеве прошел турнир памяти Владимира Чайки по классическому волейболу

08.04.17 10:525560

Савченко предложил присоединить Херсон и Одессу к Николаевщине

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама

Яндекс.Метрика