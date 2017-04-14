ООО "Медицинская дезинфекция" выиграло тендер на проведение дератизации в жилых домах Николаева

В соответствии с Программой реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства Николаева на 2015-2019 годы для обеспечения санитарных норм в многоквартирных жилых домах, независимо от формы содержания, департамент жилищно-коммунального хозяйства по результатам проведенного тендера определил предприятие, которое будет проводить профилактические работы по дератизации.

Для максимального охвата домов дератизационными мероприятиями предлагаем председателям ОСМД обратиться к ООО "Медицинская дезинфекция" по телефонам 47-49-90, 47-55-44 и согласовать дату (для составления графика работ) и порядок доступа к помещениям подлежащих обработке.