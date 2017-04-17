Рева анонсировал сокращение числа получателей субсидий

Министр соцполитики Украины Андрей Рева заявил, что к началу следующего года число семей, получающих субсидии, сократится до 5 миллионов.

Об этом пишет «Слово и Дело», ссылаясь на Зеркало недели.

По словам главы Минсоцполитики, в настоящее время точное количество семей, которые нуждаются в субсидии, остается неизвестным.

«Когда мы считали, сколько вообще может быть получателей субсидий, то выходили на 8-9 млн. По факту на январь 2017-го их было 7,5 миллиона. Остальные 1,5 миллиона, скорее всего, имели формальное право на получение очень небольшой субсидии, но просто не захотели заниматься ее оформлением. Так как стремительного роста тарифов уже не будет, а доходы людей растут, я прогнозирую, что на 1 января 2018 субсидии будут получать около 5 миллионов домохозяйств, то есть, где-то треть отсеется», - заявил Рева.

«Так как стремительного роста тарифов уже не будет, а доходы людей растут, я прогнозирую, что на 1 января 2018 субсидии будут получать около 5 млн домохозяйств. Где-то треть отсеется», - предполагает министр.

Месяц назад министр соцполитики пообещал, что в ближайшее время пенсия не будет меньше прожиточного минимума.

По данным мониторинга, Андрей Рева дал 18 обещаний, большинство из которых получили статус «в процессе».