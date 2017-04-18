Где сегодня в Николаеве не будет воды: найдите свой адрес Пресс-центр ГКП «Николаевводоканал» сообщает о проведении очередной серии реконструкций и переоборудования сети водоснабжения 18 апреля. Работы проходят по адресам ул. Гмырева, 12; ул. 5-я Линия, 60; ул. Привольная, 5/2Б; ул. 6-я Слободская, 14-16. В связи с этим вероятны отключения водоснабжения по указанным адресам и в некоторых окрестных домах. "Николаевводоканал" приносит извинения за доставленные неудобства. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама