Львов возобновил отопительный сезон Во Львове возобновили отопительный сезон. Об этом сообщили во Львовском городском совете, передает «Слово и Дело». Сообщается, что по состоянию на утро 18 апреля отопление подается всем потребителей Львовтеплоэнерго: отопление получают 1624 потребителя, а горячую воду 1115 потребителей. «Отопительный сезон продолжается. Температура наружного воздуха пока не позволяет принимать решения об окончании отопительного сезона. Чтобы прекратить подачу отопления нужно, чтобы среднесуточная температура в течение трех суток была выше 8 градусов тепла. На данный момент такой температуры не наблюдается», - сообщил начальник управлении инженерного хозяйства Львовского горсовета Александр Одинец. Отметим, что Львовская область завершила отопительный сезон 28 марта. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама