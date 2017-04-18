08.04.17 09:381310
Львов возобновил отопительный сезон
|18.04.17 14:25
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Во Львове возобновили отопительный сезон.
Во Львове возобновили отопительный сезон.
Об этом сообщили во Львовском городском совете, передает «Слово и Дело».
Сообщается, что по состоянию на утро 18 апреля отопление подается всем потребителей Львовтеплоэнерго: отопление получают 1624 потребителя, а горячую воду 1115 потребителей.
«Отопительный сезон продолжается. Температура наружного воздуха пока не позволяет принимать решения об окончании отопительного сезона. Чтобы прекратить подачу отопления нужно, чтобы среднесуточная температура в течение трех суток была выше 8 градусов тепла. На данный момент такой температуры не наблюдается», - сообщил начальник управлении инженерного хозяйства Львовского горсовета Александр Одинец.
Отметим, что Львовская область завершила отопительный сезон 28 марта.