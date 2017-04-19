«Николаевводоканал» просит у депутатов 10 миллионов, чтоб заплатить за электричество

19.04.17 17:32Сколько просмотров этой статьи178Сколько комментариев этой статьи0

Директор коммунального предприятия «Николаевводоканал» Борис Дуденко обратился к депутатской планово-бюджетной комиссии городского совета с просьбой о выделении из бюджета почти 10 миллионов гривен для оплаты за электроэнергию.

Об этом шла речь сегодня, 19 апреля, на заседании постоянной комиссии по вопросам экономической и инвестиционной политики, планирования, бюджета, финансов и социально-экономического развития.

Директор «Водоканала» сообщил, что за 2016 год задолженность КП за электроэнергию составляет 6,6 миллионов гривен. С начала 2017 года задолженность «Николаевводоканала» перед «Николаевоблэнерго» увеличилась на 7,7 миллионов гривен и суммарно составляет 14 миллионов 398 гривен.

Кроме того, в соответствии с субкредитным соглашением «Николаевводоканал» оплачивает проценты и комиссионное вознаграждение за пользование кредитными средствами Европейского инвестиционного банка. Срок оплаты данных платежей – в июне и декабре.

В связи со сложным финансовым положением КП «Николаевводоканал» в декабре 2016 года не оплатило комиссионное вознаграждение по данному субкредитному соглашению Министерству финансов Украины в сумме 1 миллион 444 тысячи гривен.

В связи с этим «Николаевводоканал» просит рассмотреть возможность выделения 9 миллионов 217 тысяч 420 гривен из городского бюджета для пополнения уставного фонда коммунального предприятия с целью проведения расчетов за электроэнергию за первый квартал 2017 года и расчетов с Министерством финансов Украины.

Отметим, комиссия рассмотрит этот вопрос после предоставления предприятием финансового плана

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