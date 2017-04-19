В Киеве уволили 12 начальников ЖЭКов

Они лишись работы из-за некачественной работы в период отопительного сезона.

В Киеве 12 руководителей ЖЭКов лишись работы из-за некачественной работы в период отопительного сезона.

Об этом 19 апреля заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает его пресс-служба.

"Только за последний месяц на горячую линию 1551 поступило почти 300 обращений по непрофессиональной работе сотрудников ЖЭКов. Мы уже освободили 12 руководителей ЖЭКов за игнорирование обращений от киевлян", - сказал городской голова.

Он подчеркнул, что те, кто не реагирует на обращения киевлян - будут немедленно уволены.

"А работать будут те, кто готов взять ответственность и предоставлять качественный сервис киевлянам", - добавил мэр Киева Кличко.

Он также обратился к профильным заместителей и всех руководителей районов и коммунальных предприятий и отметил, что они отвечают за качество услуг, которые получают киевляне.