Как в Украине создать ОСМД: 5 главных шагов

В Украине все владельцы квартир и нежилых помещений должны создать объединение совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), в рамках проведения реформы сферы жилищно-коммунального хозяйства.

По данным Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ в Украине в 2016 году в стране было создано 8 000 ОСМД. В Государственном агентстве по энергоэффективности и энергосбережению Украины подготовили рекомендации по созданию объединения в многоквартирном доме.

Первое— создание инициативной группы. Следует заручиться поддержкой жильцов дома и найти владельцев квартир, которые готовы создать инициативную группу. Необходимо изучить процесс создания и регистрации ОСМД, который изложен в законе «Об объединении совладельцев многоквартирного дома».

Второе — следует начать подготовку к созданию ОСМД с поквартирного обхода жильцов дома за 14 дней до собрания. Вручение сообщения должно происходить под роспись о его получении. Тем, кого не нашли, нужно отправить заказное письмо с подробным описанием.

Третье — продолжение подготовки к учредительному собранию. Для этого необходимо провести минимум четыре встречи с владельцами помещений, чтобы обсудить все преимущества создания ОСМД.

Четвертое — проведение учредительного собрания. К нему нужно готовиться заранее — найти место его проведения, подготовить карточки для голосования и формуляры регистрации участников собрания.

Пятое — контроль деятельности правления ОСМД. Необходимо посещать все собрания ОСМД, чтобы эффективно контролировать деятельность председателя и членов правления, а также контрольно-ревизионной комиссии.