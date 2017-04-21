Субсидии придется вернуть государству: сколько спишут и у кого заберут скидку

В Украине 30 апреля заканчиваются "зимние" субсидии. Семья со "скидкой" на коммуналку, которая экономила на отоплении и использовала меньше тепла, остатки на своих счетах потеряет.

Как пояснили на горячей линии Кабмина, переплату за центральное отопление спишут полностью, а тем, кто отапливает дома и квартиры газом, на счету оставят сумму, эквивалентную 100 кубам голубого топлива (на данный момент 680 гривен). В каком случае украинцам оставят переплату за коммуналку и у кого могут забрать скидку.

Почему и у кого государство заберет переплату

Субсидию украинцам назначают на два периода: отопительный и неотопительный сезон. В холодный период года государство выделяет на субсидии больше денег, чтобы компенсировать стоимость отопления.

Семьи же, которым положены субсидии, за коммуналку платят круглый год фиксированную сумму – не больше определенного процента от своего дохода (подробнее можно прочитать здесь). Сама субсидия назначается на социальные нормы потребления.

Например, для семьи, которая отапливает дом газом, на каждый квадратный метр жилплощади субсидия покрывает 5,5 кубометров газа. В доме площадью 70 квадратов это 385 кубов на месяц. Если вместо 385 использовать 300 кубометров, за отопительный сезон накопится переплата в 4046 гривен.

Еще в прошлом году чиновники обещали, что переплату списывать не будут – ее перенесут на следующие месяцы для того, чтобы у украинцев был стимул экономить. "Если люди не использовали всю норму ресурсов на семью, сэкономленные средства субсидии остаются на счетах семьи и могут быть использованы в последующие месяцы, в том числе и для погашения обязательной части платежа", – заявлял в июле 2016-го министр соцполитики Андрей Рева.

Переплату за воду, газ и электроэнергию (если их не используют для отопления) действительно перенесут на следующий месяц, а вот переплату за отопления – просто спишут.

"Если вы отапливаете дом или квартиру газом, на счету оставят сумму эквивалентную 100 кубометрам газа. Если у вас переплата по центральному отоплению – все деньги спишут со счета и вернут в бюджет", – пояснили на горячй линии Кабмина.

По словам вице-премьера Павла Розенко, на такой шаг государство пошло из-за сложной экономической ситуации. При этом чиновник соглашается: такая система лишает украинцев мотивации экономить. Если в отопительном сезоне субсидия была назначена с опозданием, и переплата – это собственные деньги, которые заплатили до скидки, "сэкономленные средства", как заявили в Минсоцполитики, не тронут.

К слову, в меморандуме с МВФ Украина взяла на себя обязательство монетизировать субсидии. Если бы на данный момент монетизация в Украине работала, семья, которая вместо 385 кубов тратила на отопление 300 кубов газа, в конце отопительного сезона получила бы больше четырех тысяч гривен "на руки".

Переплату за отопление в Украине субсидиантам спишут в конце этого месяца, после этого местные органы социальной защиты рассчитают размер новой скидки – уже без учета стоимости тепла.

Кто может остаться без субсидии и почему в следующем отопительном сезоне придется платить больше

С первого мая Кабмин ввел новые социальные нормы потребления энергоресурсов. Нововведения украинцы почувствуют уже в октябре-ноябре этого года, когда придут первые платежки за отопления.

Сейчас субсидия покрывает 330 кубов на отопление квартиры площадью 60 квадратных метров, уже в следующем отопительном сезоне "коммунальную скидку" будут начислять только на 300 кубов. Если при этом продолжить сжигать 330 кубов, придется 30 кубов оплачивать без субсидии.

По действующему тарифу – это еще 204 гривни. В квартире с такой же площадью с центральным отоплением субсидия будет покрывать вместо 3,28 всего 2,5 Гкал тепла. Если не сократить потребление, за 0,7 Гкал придется платить без субсидии. В Киеве такой объем тепла обойдется в 1411 гривен.

Субсидия, поясняют в Минсоцполитики, положена только тем украинцам, которые отдают за коммуналку больше 15% от своего дохода. Если после повышения минимальной зарплаты в два раза официальный доход украинцев позволяет летом самостоятельно оплачивать коммунальные услуги, скидку после отопительного сезона могут забрать.

Например, семья из трех человек с двумя минимальными зарплатами (3200 гривен) должна отдавать за коммуналку не больше 729 гривен, остальное компенсирует субсидия. Летом такой семье субсидия не положена. Так, в Киеве на оплату электроэнергии, газа, горячей и холодной воды в рамках социальной нормы на трех человек понадобится 710 гривен.

Отметим, Министерство финансов готовит законопроект "О верификации". Если документ примут, проверять субсидиантов будут по-новому. Уже сейчас по итогам верификации семь тысяч семей остались без субсидий (государство сэкономило почти 15 миллионов гривен). Всего в "черный список" Минфина попали 185 тысяч получателей субсидий, информация по ним проверяется органами социальной защиты.

Оставить без субсидии могут по двум причинам: Субсидиант скрывает часть дохода: Субсидиант сделал покупку на сумму от 50 тысяч в течение 12 месяцев с момента получения "скидки"; Без помощи также могут остаться те украинцы, чей доход за прошедший год существенно вырос.

Напомним, в этом году, по подсчетам Кабмина, количество субсидиантов в Украине увеличится до девяти миллионов семей (всего в стране зарегистрировано 15 миллионов домохозяйств).