08.04.17 09:381310
Где сегодня в Николаеве может не быть воды: найдите свой адрес
|21.04.17 10:46
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Прес-центр МКП «Миколаївводоканал» повідомляє про проведення чергової серії реконструкцій та переобладнання мережі водопостачання 21 квітня.
Прес-центр МКП «Миколаївводоканал» повідомляє про проведення чергової серії реконструкцій та переобладнання мережі водопостачання 21 квітня.
Про це йдеться на сайті «Миколаївводоканалу».
За цими адресами та у деяких навколишніх будинках: на перетині вул. 5 Слобідська
та вул. Чкалова, імовірні відключення води.