Где сегодня в Николаеве может не быть воды: найдите свой адрес Прес-центр МКП «Миколаївводоканал» повідомляє про проведення чергової серії реконструкцій та переобладнання мережі водопостачання 21 квітня. Про це йдеться на сайті «Миколаївводоканалу». За цими адресами та у деяких навколишніх будинках: на перетині вул. 5 Слобідська та вул. Чкалова, імовірні відключення води. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама