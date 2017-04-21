Николаевский облавтодор чистит дороги после вчерашней стихии

21.04.17 14:35Сколько просмотров этой статьи67Сколько комментариев этой статьи0

20 апреля филиалы подрядного предприятия ГП «Николаевский облавтодор» проводили работы по очистке обочин, спуску воды и откачке воды из понтонов мостовых переходов.

В ночь с 20 на 21 апреля, в связи с изменением погодных условий - выпадением снега с дождем и понижением температуры воздуха, на автодорогах общего пользования государственного значения проводились очистительные и посыпочные работы:

М-13 Кировоград-Платоново (на пл. Кишинев), км 132 - км 157;

Р-06 Ульяновка-Николаев (через г.. Вознесенск), км 43 - км 106;

Р-75 Контрольно - пропускной пункт «Тимкове» -Балта-Первомайск-Доманевка-Александровка, км 149 - км 188;

Т-1506 Николаев-Доманевка-Березки, км 119 - км 127, км 160-км 172;

на местных дорогах Врадиевского, Доманевского, Первомайского, Арбузинского и Вознесенского районов.

Также, осуществлялось уборки поваленных деревьев с проезжей части на автодороге Т-1510 / Р-06 / -Арбузинка-Еланец-Новая Одесса, км 26 - км 27.

21 апреля продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды на автодорогах общего пользования государственного значения области. Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.

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