Николаевский облавтодор чистит дороги после вчерашней стихии 20 апреля филиалы подрядного предприятия ГП «Николаевский облавтодор» проводили работы по очистке обочин, спуску воды и откачке воды из понтонов мостовых переходов. В ночь с 20 на 21 апреля, в связи с изменением погодных условий - выпадением снега с дождем и понижением температуры воздуха, на автодорогах общего пользования государственного значения проводились очистительные и посыпочные работы: М-13 Кировоград-Платоново (на пл. Кишинев), км 132 - км 157; Р-06 Ульяновка-Николаев (через г.. Вознесенск), км 43 - км 106; Р-75 Контрольно - пропускной пункт «Тимкове» -Балта-Первомайск-Доманевка-Александровка, км 149 - км 188; Т-1506 Николаев-Доманевка-Березки, км 119 - км 127, км 160-км 172; на местных дорогах Врадиевского, Доманевского, Первомайского, Арбузинского и Вознесенского районов. Также, осуществлялось уборки поваленных деревьев с проезжей части на автодороге Т-1510 / Р-06 / -Арбузинка-Еланец-Новая Одесса, км 26 - км 27. 21 апреля продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды на автодорогах общего пользования государственного значения области. Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама