Количество обращений за субсидиями сократилось на 1,5%

23.04.17 18:50Сколько просмотров этой статьи58Сколько комментариев этой статьи0

За субсидиями в январе-марте текущего года обратилось 1 млн 187 тыс. домохозяйств, что на 1,5% меньше по сравнению с январем-мартом 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.

«В январе-марте 2017 года за субсидиями для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг обратилось 1 млн 187 тыс. домохозяйств, что на 1,5% меньше, чем в январе-марте 2016 года.

При этом на домохозяйства в городах приходилось 65,0% таких обращений», — говорится в сообщении. Как отмечается, с начала года назначены субсидии 1 млн 394,8 тыс. домохозяйств, из них в городских поселениях — 965,2 тыс.

домохозяйств, в сельской местности — 429,6 тыс. По сравнению с соответствующим периодом 2016 года количество таких домохозяйств увеличилось на 12,2 тыс., или на 0,9%.

Указано, что средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в марте 2017 года увеличился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 5,8% и составил 1 тыс. 265,9 грн.

Данные приведены без учета Автономной Республики Крым и г. Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Напомним, по словам министра социальной политики Украины Андрея Ревы, до конца года потребность в субсидиях должна уменьшиться на треть.

Похожие новости

14.04.17 08:00С миллиардными долгами. Украина закончила отопительный сезон

30.03.17 18:26С 1 апреля цена газа для населения без учета транспортировки будет снижена на 13%

20.02.17 14:48В Украине из-за подорожания электроэнергии пересчитают субсидии

11.02.17 18:26Долг украинцев за коммуналку вырос в два раза

25.01.17 07:58Cэкономленной субсидией можно оплатить комуслуги в следующих месяцах — Минсоцполитики

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Воскресенье, 23.04.2017

Закругление верхнее-левое

20:38Ученые нашли эффективный способ улучшения памяти

20:22Два николаевских вуза вошли в список лучших университетов Украины

20:03Миллион гривен «наличкой» и пять квартир: что задекларировал депутат Николаевского горсовета Горбуров

19:45В Николаевской ОГА хотят возродить коммунальное архитектурно-планировочное бюро

19:33Порошенко анонсировал создание Центров психологической реабилитации участников АТО при поддержке НАТО

19:07Украина прекратит поставки электричества в ЛНР

18:50Количество обращений за субсидиями сократилось на 1,5%

18:38Первые результаты голосования на выборах президента Франции

18:16В Украине появился «хоккейный городок»

17:56Николаевский боксер Дмитрий Самбура выиграл юношеский турнир в Белой Церкви

17:38Кличко: Знаю, что я андердог, но мне это нравится

17:25"Сенкевич, твое бездействие уже два года ломает мою ходовую", - николаевский бизнесмен

17:01Чай спасает от старческого слабоумия

16:43Жестокость среди подростков объясняется невниманием родителей

16:27Солнечное сердце: на одесском пирсе появилась памятник любви

16:14В Одессе разбили автомобиль за три миллиона гривен

15:57«Легион» вышел в полуфинал Николаевской баскетбольной лиги

15:43Николаевский депутат от БПП хранит «наличкой» 7,1 миллиона и владеет 10-ю АЗС

15:29В Австралии и Великобритании роботы производят корма

15:15В Британии требуют запретить хиджабы

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

10.04.17 07:581630

В зоне АТО за сутки ранены два бойца – штаб

10.04.17 08:001580

Вчора до Миколаєва із зони АТО повернулись бійці Нацгвардії

10.04.17 08:051870

Курс валют на 10 апреля

10.04.17 08:161860

В Мелитополе нашли клад царских времен

Самые читаемые

18.04.17 18:5327520

В списке самых обедневших городов Украины Николаев занял первое место

15.04.17 18:228930

Впервые в Николаеве прошел турнир памяти Владимира Чайки по классическому волейболу

15.04.17 08:005960

Суббота перед Пасхой, что нельзя делать, что можно, приметы и обычаи

14.04.17 15:014930

Поздравление с Пасхой от Владислава Чайки

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама

Яндекс.Метрика