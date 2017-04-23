В Николаевской ОГА хотят возродить коммунальное архитектурно-планировочное бюро

23.04.17 19:45Сколько просмотров этой статьи57Сколько комментариев этой статьи0

В Николаевской облгосадминистрации решили возобновить работу коммунального предприятия облсовета «Областное архитектурно-планировочное бюро», которое было ликвидировано 12 марта прошлого года.

Об этом шла речь в ходе заседания постоянной депутатской комиссии Николаевского областного совета по вопросам аграрной политики, земельных отношений и социального развития села в пятницу, 21 апреля.

При этом ОГА предлагает депутатам переименовать предприятие в «Дирекцию по капитальному строительству и реконструкции», утвердить его новый устав, расширив полномочия и функции.

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