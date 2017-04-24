10.04.17 19:141720
Николаевский депутат настаивает на введении платы на землю для монополистов в сфере ЖКХ
|24.04.17 16:15
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Депутат Николаевского городского совета от Оппозиционного блока Андрей Яковлев считает, что монополисты должны платить арендную плату за землю, на которой размещают сеть коммуникаций.
Депутат Николаевского городского совета от Оппозиционного блока Андрей Яковлев считает, что монополисты должны платить арендную плату за землю, на которой размещают сеть коммуникаций.
Об этом депутат-оппозиционер сказал сегодня, 24 апреля, на комиссии по вопросам градостроительства и архитектуры.
«Предприниматель, который мог бы платить налог, не имеет право размещаться на том месте, где проходит кабель того же «Николаевоблэнерго». Я считаю, что нужно поднимать вопрос о том, чтобы они платили за аренду земли», — сказал Яковлев.
Однако члены комиссии сочли прозвучавшее предложение не совсем «своевременным» и переключили внимание на обсуждение других вопросов повестки дня.
Следует отметить, что вопрос введения арендной платы уже неоднократно поднимали и другие депутаты.