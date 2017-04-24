Николаевский депутат настаивает на введении платы на землю для монополистов в сфере ЖКХ

24.04.17 16:15Сколько просмотров этой статьи60Сколько комментариев этой статьи0

Депутат Николаевского городского совета от Оппозиционного блока Андрей Яковлев считает, что монополисты должны платить арендную плату за землю, на которой размещают сеть коммуникаций.

Об этом депутат-оппозиционер сказал сегодня, 24 апреля, на комиссии по вопросам градостроительства и архитектуры.

«Предприниматель, который мог бы платить налог, не имеет право размещаться на том месте, где проходит кабель того же «Николаевоблэнерго». Я считаю, что нужно поднимать вопрос о том, чтобы они платили за аренду земли», — сказал Яковлев.

Однако члены комиссии сочли прозвучавшее предложение не совсем «своевременным» и переключили внимание на обсуждение других вопросов повестки дня.

Следует отметить, что вопрос введения арендной платы уже неоднократно поднимали и другие депутаты.

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