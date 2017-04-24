Николаевский депутат настаивает на введении платы на землю для монополистов в сфере ЖКХ

Депутат Николаевского городского совета от Оппозиционного блока Андрей Яковлев считает, что монополисты должны платить арендную плату за землю, на которой размещают сеть коммуникаций.

Об этом депутат-оппозиционер сказал сегодня, 24 апреля, на комиссии по вопросам градостроительства и архитектуры.

«Предприниматель, который мог бы платить налог, не имеет право размещаться на том месте, где проходит кабель того же «Николаевоблэнерго». Я считаю, что нужно поднимать вопрос о том, чтобы они платили за аренду земли», — сказал Яковлев.

Однако члены комиссии сочли прозвучавшее предложение не совсем «своевременным» и переключили внимание на обсуждение других вопросов повестки дня.

Следует отметить, что вопрос введения арендной платы уже неоднократно поднимали и другие депутаты.