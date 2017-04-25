В Николаеве проведут инвентаризацию люков

Депутаты Николаевского горсовета приняли решение «О принятии мер по осуществлению контроля за состоянием колодцев инженерных сетей в городе Николаеве». Такое решение было принято на сессии горсовета 25 апреля.

Во время обсуждения директор департамента ЖКХ Андрей Палько доложил депутатам по ситуации, когда 11-летний ребенок провалился в открытый канализационный колодец и целый час просидел в нечистотах.

По его словам, злосчастный колодец в 2016 году был передан с баланса жэка на баланс КП «Николаевводоканал», но «в связи с неразберихой с документацией» не были проведены необходимые мероприятия.

Как отметил Андрей Палько, для улучшения ситуации нужна помощь полиции, которая должна бороться с пунктами приема металлолома. К примеру, в прошлом году КП «Николаевводоканал» установило 1400 крышек люков, из которых 200 было украдено.

По его словам, на сегодня есть потребность установить 1200 крышек люков на магистральных колодцах.

Всего в городе более 120 тысяч люков, но доскональной инвентаризации по ним нет. В проекте принятого депутатами решения указывается, что департаменту ЖКХ, ГКП «Николаевводоканал» и жилищно-эксплуатационным предприятиям, обслуживающим жилой фонд коммунальной собственности города, в срок не позднее 30 рабочих дней нужно предоставить в управление градостроительства и архитектуры Николаевского городского совета информацию о наличии на балансе коммуникационных колодцев на территории города, с указанием технических характеристик, адреса расположения, с обязательным нанесением на план-схему в масштабе 1:500, а также колодцев без балансовой принадлежности, расположенных на территории обслуживания.

Кроме того, они должны определить ответственных должностных лиц, в компетенцию которых входит контроль за безопасной эксплуатацией указанных объектов. Также говорится о создании резервного фонда крышек люков, пишет Inshe.tv.