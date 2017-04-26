Новые соцнормы на субсидии: как подскочат суммы в платежках

26.04.17 09:47Сколько просмотров этой статьи53Сколько комментариев этой статьи0

Решение Кабинета министров о сокращении социальной нормы на отопление ощутят на себе получатели субсидий, ведь скидка начисляется с учетом этих нормативов.

Произойдет это в октябре, когда начнется отопительный сезон 2017/2018, передает Politeka.

Так, прошедшей зимой субсидия покрывала 330 кубов на отопление квартиры площадью 60 квадратных метров, уже в следующем отопительном сезоне «коммунальную скидку» будут начислять только на 300 кубов. Если при этом продолжить сжигать 330 кубов, придется 30 кубов оплачивать без субсидии. По действующему тарифу – это еще 204 гривни. В квартире такой же площадью с центральным отоплением субсидия будет покрывать вместо 3,28 всего 2,5 Гкал тепла. Если не сократить потребление, за 0,7 Гкал придется платить без субсидии. В Киеве такой объем тепла обойдется в 1411 гривен.

Эксперты считают, что новые нормативы позволят государству сэкономить на субсидиях, а украинцев заставят экономить.

«Это приведет к уменьшению субсидий. Социальные нормы сокращены, а субсидия покрывает только социальные нормы. Кроме того, это приведет к росту оплаты. Что-то покроет субсидия, а остальное люди должны платить сами», – говорит эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский.

Добавим также, в мае состоится переход «летние» субсидии – их пересчитают с учетом того, что за отопление платить уже не нужно. А тем, у кого собралась переплата за отопление ее попросту спишут.

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