12.04.17 19:012120
Мэрия разработает совместную с Николаевгазом программу установки индивидуальных счётчиков в городе
|26.04.17 16:00
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Исполнительные органы Николаевского городского совета совместно с ПАО «Николаевгаз» должны разработать совместную программу по установке индивидуальных счётчиков.
Исполнительные органы Николаевского городского совета совместно с ПАО «Николаевгаз» должны разработать совместную программу по установке индивидуальных счётчиков.
Об этом говорилось на сессии горсовета во вторник, 25 апреля,сообщает Инше.Тв.
Заместитель городского головы Мкртич Мкртчян сообщил депутатскому корпусу о совместных усилиях мэрии и депутатов по разрешению ситуации с установкой подомовых счётчиков в городе.
Кроме того, депутаты обратились к НКРЕ, Верховной Раде и Кабинету министров, чтобы те внесли ряд изменений в законодательство аспекты и не допустили использование «граничной нормы потребления» и штрафов для жителей города, у которых не будет счётчиков.