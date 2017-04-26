Мэрия разработает совместную с Николаевгазом программу установки индивидуальных счётчиков в городе Исполнительные органы Николаевского городского совета совместно с ПАО «Николаевгаз» должны разработать совместную программу по установке индивидуальных счётчиков. Об этом говорилось на сессии горсовета во вторник, 25 апреля,сообщает Инше.Тв. Заместитель городского головы Мкртич Мкртчян сообщил депутатскому корпусу о совместных усилиях мэрии и депутатов по разрешению ситуации с установкой подомовых счётчиков в городе. Кроме того, депутаты обратились к НКРЕ, Верховной Раде и Кабинету министров, чтобы те внесли ряд изменений в законодательство аспекты и не допустили использование «граничной нормы потребления» и штрафов для жителей города, у которых не будет счётчиков. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама