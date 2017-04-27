Где сегодня в Николаеве не будет воды: найдите свой адрес

Сегодня часть Николаева останется без воды в связи с ремонтными работами. Об этом сообщили в пресс-службе «Николаевводоканала».

— Сообщаем о проведении очередной серии реконструкций и переоборудование сети водоснабжения 27 апреля по следующим адресам:

на пересечении ул. Бузника и ул. Г. Петровой;

по ул. Правды;

Пр. Центральный, 2 и 4, на территории Аграрного университета, МНУ им. Адмирала Макарова;

д/с Жемчужина.

В связи с этим вероятны отключения водоснабжения по указанным адресам и в некоторых окрестных домах. Приносим свои извинения за доставленные неудобства.