13.04.17 13:022360
Где сегодня в Николаеве не будет воды: найдите свой адрес
|27.04.17 11:02
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Сегодня часть Николаева останется без воды в связи с ремонтными работами. Об этом сообщили в пресс-службе «Николаевводоканала».
Сегодня часть Николаева останется без воды в связи с ремонтными работами. Об этом сообщили в пресс-службе «Николаевводоканала».
— Сообщаем о проведении очередной серии реконструкций и переоборудование сети водоснабжения 27 апреля по следующим адресам:
на пересечении ул. Бузника и ул. Г. Петровой;
по ул. Правды;
Пр. Центральный, 2 и 4, на территории Аграрного университета, МНУ им. Адмирала Макарова;
д/с Жемчужина.
В связи с этим вероятны отключения водоснабжения по указанным адресам и в некоторых окрестных домах. Приносим свои извинения за доставленные неудобства.