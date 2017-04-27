Где сегодня в Николаеве не будет воды: найдите свой адрес

27.04.17 11:02Сколько просмотров этой статьи45Сколько комментариев этой статьи0

Сегодня часть Николаева останется без воды в связи с ремонтными работами. Об этом сообщили в пресс-службе «Николаевводоканала».

— Сообщаем о проведении очередной серии реконструкций и переоборудование сети водоснабжения 27 апреля по следующим адресам:

на пересечении ул. Бузника и ул. Г. Петровой;

по ул. Правды;

Пр. Центральный, 2 и 4, на территории Аграрного университета, МНУ им. Адмирала Макарова;

д/с Жемчужина.

В связи с этим вероятны отключения водоснабжения по указанным адресам и в некоторых окрестных домах. Приносим свои извинения за доставленные неудобства.

Похожие новости

01.04.17 13:08В Николаеве состоится Пасхальный концерт камерного оркестра

31.03.17 11:41Из мехового магазина в центре Николаева вынесли соболиных и норковых шуб на два миллиона гривен

30.03.17 14:54В Николаеве полиция через соцсети проникла внутрь финансовой пирамиды

29.03.17 21:08В Николаеве завтра синоптики обещают теплую и дождливую погоду, с прояснениями

29.03.17 09:15«Николаевводоканалу» дали месяц на ликвидирование «мест раскопок» на дорогах

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Четверг, 27.04.2017

Закругление верхнее-левое

13:01Городская власть намерена усовершенствовать процедуру спила деревьев в Николаеве

12:52Николая Кравченко уволили из Николаевского русского драмтеатра

12:41Депутаты Николаевского облсовета признали Россию страной-агрессором

12:30Охранник Савченко выгнал журналиста из сессионного зала

12:24До уваги водіїв: на дорогах області тривають ремонтні роботи

12:13Сессия Николаевского облсовета началась со скандала (видео)

12:05Мэра Риги оштрафовали за русский язык

12:00Пообещали, но не сделали: постановление об «отмене абонплаты» не ввели в действие

11:54В Крыму объявили о начале курортного сезона

11:46Кличко прибыл в Лондон на бой с Джошуа

11:39Погода в Николаеве на сегодня

11:25В Украине оштрафовали крупного мобильного оператора

11:14Великобритания сделала важное заявление относительно аннексии Крыма

11:02Где сегодня в Николаеве не будет воды: найдите свой адрес

10:55Николаевскую облгосадминистрацию пикетируют портовики и актеры

10:53Насиров придумал, как «откосить» от суда

10:46В Херсоне схватили банду, которая отобрала у николаевца 267 тысяч долларов

10:37В Николаеве разоблачили торговцев оружием

10:25Египет вводит электронные визы

10:1127 апреля - именины, приметы, день в истории

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

13.04.17 13:022360

Зидан: Роналду расстроился, что не сумел забить больше

13.04.17 13:211870

В Киевсовете поддержали "сухой закон" на Евровидении

13.04.17 13:432140

Автор дубля в ворота Барселоны продлил контракт с Ювентусом

13.04.17 14:091860

Влада Сирії заявила про сотні загиблих під час удару коаліції по складу з хімзброєю

Самые читаемые

18.04.17 18:5328820

В списке самых обедневших городов Украины Николаев занял первое место

15.04.17 18:229850

Впервые в Николаеве прошел турнир памяти Владимира Чайки по классическому волейболу

15.04.17 08:006680

Суббота перед Пасхой, что нельзя делать, что можно, приметы и обычаи

14.04.17 15:015330

Поздравление с Пасхой от Владислава Чайки

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама

Яндекс.Метрика