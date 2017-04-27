Пообещали, но не сделали: постановление об «отмене абонплаты» не ввели в действие

27.04.17 12:00Сколько просмотров этой статьи38Сколько комментариев этой статьи0

Украинский блогер, основатель проекта Digests & Analytics Ukraine Вадим Хомаха сообщил в своём Facebook, что абонплата на газ, которая стала притчей во языцех и самой обсуждаемой темой последних дней, так и не была отменена, пишет Ведомости Украина

Отмена абонплаты была анонсирована на словах, однако соответствующее постановление не было опубликовано и, соответственно, в действие не введено. «Похоже, вскоре нас ждёт очередной (киндер) сюрприз.

Помните эпичную историю об «отмене абонплаты» за подключение газораспределительных сетей? Так вот. Решение не опубликовано и в действие не введено. То есть, абонплата существует» , - написал в своём Facebook украинский блогер.

Хомаха подчёркивает, что спектакль вокруг отмены был настолько громким для того, чтобы понизить градус напряжения в обществе. «А что не ввели в действие – это написано шрифтом. Который невозможно прочесть. Ну, чтобы не расстраивать быдло» , - без купюр выразился Хомаха.

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