Где в Николаеве не будет света: найдите свой адрес

Сьогодні, 28 квітня, у зв’язку з ремонтними роботами на електромережі може буде знеструмлена частина Миколаєва.

Про це повідомили в прес-службі ПАТ «Миколаївобленерго».

За наявною інформацією, електрики не буде з 08.00 ранку до 17.00 вечора.

Знеструмленими виявляться такі адреси: пров. Бузніка, 24; вул. Вазова, 19/А- 29/А; вул. Варнінська, 2-19; пров. Воєнний, 1-19; вул. Вознесенська, 12; пров. Дружний, 6-27; вул. Кар’єрна, 7; пров. Мирний, 1-18; вул. Новоросійська, 1-56; вул. Пловдієвська, 6-20; пров. Торговий, 1-30.