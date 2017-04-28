В Николаевской области в платежках начнут указывать энергетическую ценность газа

28.04.17 11:00Сколько просмотров этой статьи35Сколько комментариев этой статьи0

В Николаевской области в мае потребители получат новые платежки за использованное топливо в апреле, в которых будут указывать объемы использованного газа в кубических метрах и энергетическую ценность газа.

Об этом БизнесЦензор сообщили в компании "НиколаевгазСбыт".

Энергетическую ценность газа буду указывать в трех единицах измерения: киловатт-часах (кВт/ч), гигакалориях (Гкал) и мегаджоулях (МДж).

"Сегодня в стандартных условиях учет природного газа в Украине осуществляется в кубических метрах. Однако потребители могут получать голубое топливо, которое в пределах требования государственного стандарта все же отличается по показателям качества. При этом, получая газ различной калорийности, украинцы оплачивают его одинаково", - сообщает компания.

"Теперь каждый потребитель будет получать платежку за газ, где вместе с объемом газа в куб. метрах будет указана информация о потребленном топливе в трех единицах измерения: кВт/ч, Гкал, МДж", - сообщает компания.

"Нововведения в счетах потребленного природного газа в трех энергетических единицах имеет для потребителей пока только информационный характер. Как и раньше оплачивать они будут объем использованного газа, рассчитанный в куб. метрах, - отмечает директор ООО "Николаевгас Сбыт" Наталья Левченко. - Однако соответствующее решение НКРЭКУ стало первым шагом к переходу на расчет, учитывающему качество ресурса и его энергетическую ценность".

Компания отмечает, что среди однозначных преимуществ нововведения то, что потребители будут знать о калорийности расходованного газа и его энергетической ценности. Также потребитель сможет получить более прозрачный анализ эффективности использования ресурса по сравнению с другими энергоносителями.

"Ведь в Украине электроэнергия измеряется в кВт/ч, а услуги отопления - в Гкал. Таким образом, любой потребитель сможет сравнить энергию использованного газа с электричеством или отоплением и выбрать для себя наиболее экономный вариант энергоносителя", - сообщает компания.

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