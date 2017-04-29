Субсидии в Украине будут выдавать по-новому: как измеинили систему

29.04.17 11:44Сколько просмотров этой статьи63Сколько комментариев этой статьи0

Социальные нормативы пересмотрели, а длительность отопительного сезона сократили .

С первого мая вступят в силу новые нормативы на отопление.

Если раньше субсидия покрывала 5,5 кубометра газа на квадратный метр, то в следующем отопительном сезоне скидка будет начисляться только на пять кубов голубого топлива. Предположим, семья в доме площадью 70 квадратных метров прошедшей зимой могла сжигать 385 кубов. В октябре этого года на такую же площадь выделят уже 350 кубов, если тратить столько же – за 35 кубов придется платить без субсидии.

На данный момент такой объем газа стоит 240 гривен. В квартире такой же площадью с центральным отоплением субсидия будет покрывать вместо 3,8 всего 3 Гкал тепла. Если не сократить потребление, за 0,8 Гкал придется платить без субсидии. В Киеве такой объем тепла обойдется в 1133,5 гривен.

Кабмин пересмотрел продолжительность отопительного сезона. Украинцы, которые пользуются центральным отоплением, будут получать субсидии на тепло после решения органов местной власти о старте отопительного сезона. А вот тем, кто самостоятельно отапливает дом или квартиру, отопительный сезон сократили на один месяц. Если раньше субсидию начисляли с 1 октября по 30 апреля, уже в этом году скидку будут начислять с 15 октября по 15 апреля. Если начать топить раньше – за использованные на отопление кубометры газа или кВт*час электроэнергию придется платить самостоятельно.

Есть и хорошая новость. Субсидия на отопление назначается на определенную площадь. К примеру, если человек живет один, государство даст скидку на отопление только 49 квадратных метров, за остальное приходилось платить полную стоимость. Этот норматив правительство пересмотрело для нетрудоспособных.

В Министерство соцполитики часто приходили обращения от одиноких пенсионеров, которые живут сами в квартирах площадью от 50 квадратов. Даже с учетом мизерных пенсий за обогрев части квартиры им приходилось платить самостоятельно. Уже в следующем отопительном сезоне для нетрудоспособных максимальную площадь дома или квартиры увеличили с 49 до 75 квадратных метров на человека.

Переплату за воду, газ и электроэнергию (если их не используют для отопления) переносят на следующий месяц, а вот львиную часть переплаты за отопление просто списывают. Согласно постановлению Кабмина, до первого сентября субсидиантам, которые экономили, заплатят сумму, эквивалентную стоимости 100 кубометров газа или 150 кВт*час света (если дом отапливается электричеством).

К примеру, если семья, которой положено 385 кубов газа на отопление, сжигала 300 кубов газа, за отопительный сезон можно сэкономить голубого топлива примерно на 4000 гривен. 690 гривен им отдадут, а остальное – вернут в государственный бюджет.

Для украинцев с электрическим котлом и большой переплатой полагается монетизация 150 кВт*час электроэнергии. По действующему тарифу это всего лишь 174 гривни. "Это первый шаг монетизации [субсидий]", – заявил на заседании правительства 26 апреля вице-премьер Павел Розенко.

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Суббота, 29.04.2017

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