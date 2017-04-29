Очаковский горсовет отменил решение исполкома о подорожании воды до 38 гривен за куб

Очаковский городской совет отменил ранее принятое исполкомом города решение о подорожании воды в городе до 38 гривен за куб. Об этом сообщает издание «Мой город».

Как сказано в сообщении, основанием для отмены ранее принятого решения послужили выводы комиссии, которая занималась изучением нового тарифа и признала его необоснованным.

Отметим, что накануне исполкомом было принято решение о повышении стоимости воды более чем в два раза – до 38 гривен за кубометр. Новую цену на рассмотрение чиновникам предоставил «водоканал».

Иван Ткаченко внес на рассмотрение сессии предложение пересчитать и установить новый тариф, учитывая все предложения комиссии. А на переходной период до утверждения нового тарифа установить временный тариф на водоснабжение 10,75 грн а на водоотведения 14,75 грн, – отмечается в сообщении.

В результате рассмотрения вопроса, учитывая недовольство и возмущение местных жителей, городская власть решила отменить решение исполкома о подорожании воды.