15.04.17 16:322090
Очаковский горсовет отменил решение исполкома о подорожании воды до 38 гривен за куб
|29.04.17 12:41
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Очаковский городской совет отменил ранее принятое исполкомом города решение о подорожании воды в городе до 38 гривен за куб. Об этом сообщает издание «Мой город».
Очаковский городской совет отменил ранее принятое исполкомом города решение о подорожании воды в городе до 38 гривен за куб. Об этом сообщает издание «Мой город».
Как сказано в сообщении, основанием для отмены ранее принятого решения послужили выводы комиссии, которая занималась изучением нового тарифа и признала его необоснованным.
Отметим, что накануне исполкомом было принято решение о повышении стоимости воды более чем в два раза – до 38 гривен за кубометр. Новую цену на рассмотрение чиновникам предоставил «водоканал».
Иван Ткаченко внес на рассмотрение сессии предложение пересчитать и установить новый тариф, учитывая все предложения комиссии. А на переходной период до утверждения нового тарифа установить временный тариф на водоснабжение 10,75 грн а на водоотведения 14,75 грн, – отмечается в сообщении.
В результате рассмотрения вопроса, учитывая недовольство и возмущение местных жителей, городская власть решила отменить решение исполкома о подорожании воды.