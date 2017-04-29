За 5 лет спрос на газ упал в три раза

29.04.17 20:21Сколько просмотров этой статьи55Сколько комментариев этой статьи0

Анализ потребления газа в Украине в отопительные сезоны в 2012-2017 гг. позволяет говорить о масштабном сокращении спроса на газ среди группы промышленных потребителей

Отмечается, что за последние пять отопительных сезонов объем потребления в промышленном сегменте сократился с 15,883 до 5,531 млрд кубометров.

«Если учесть, что крупнейшие потребители газа в отопительный сезон — предприятия теплокоммунальной энергетики — уменьшили газопотребление лишь приблизительно на 1 млрд кубометров, то становится очевидным, что основное сокращение в промышленном сегменте состоялось за две последние зимы и пришлось на газоемкие предприятия, а именно — химической промышленности, использующие газ как сырье», – говорится в публикации ZN.

Также отмечается, что конъюнктура мирового рынка химической промышленности и дорогой газ сделали химическое производство в Украине малоконкурентным.

«К тому же вспомните сбои в газоснабжении едва ли не самого крупного потребителя — Одесского припортового завода, имевшие место в прошлом году.

Немалая доля в сокращении газопотребления приходится и на производства, которые при современных условиях и ценах на газ и в целом на энергоносителе были вынуждены частично или полностью остановить производство», – указывает автор публикации.

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Суббота, 29.04.2017

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