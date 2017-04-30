Где в Николаеве не будет воды: найдите свой адрес

30.04.17 10:44Сколько просмотров этой статьи59Сколько комментариев этой статьи0

Пресс-центр ГКП «Николаевводоканал» сообщает о проведении очередной серии реконструкций и переоборудования сети водоснабжения.

Сегодня, 30 апреля, по адресу ул. 1 Линия, 25 будут проводиться ремонтные работы. В связи с этим вероятны отключения водоснабжения по указанным адресам и в некоторых окрестных домах.

В ГКП «Николаевводоканал» приносят извинения за доставленные неудобства.

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