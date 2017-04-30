17.04.17 08:002690
Где в Николаеве не будет воды: найдите свой адрес
|30.04.17 10:44
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Пресс-центр ГКП «Николаевводоканал» сообщает о проведении очередной серии реконструкций и переоборудования сети водоснабжения.
Пресс-центр ГКП «Николаевводоканал» сообщает о проведении очередной серии реконструкций и переоборудования сети водоснабжения.
Сегодня, 30 апреля, по адресу ул. 1 Линия, 25 будут проводиться ремонтные работы. В связи с этим вероятны отключения водоснабжения по указанным адресам и в некоторых окрестных домах.
В ГКП «Николаевводоканал» приносят извинения за доставленные неудобства.