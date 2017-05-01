Новые коммунальные нормативы, пенсии и субсидии: как в мае изменится жизнь украинцев

Минимальная пенсия вырастет с 1247 до 1312 гривен, а жителей заставят экономить на коммуналке.

Украинцам пересчитают пенсии и прожиточный минимум. На данный момент украинские пенсионеры получают не меньше 1247 гривен, а с первого мая минимальную выплаты увеличат до 1312 гривен. Индексация также повлияет на размер субсидий. Кроме того, вступят в силу новые социальные нормативы на отопление – их значительно сократили. В результате в октябре (с началом нового отопительно сезона) за отопление с субсидией придется платить больше.

Субсидии и социальные нормативы

В конце отопительного сезона Кабинет министров принял решение о пересмотре социальных нормативов на отопление. Субсидия назначается на социальную норму, и эту социальную норму с первого мая сократили. Изменения украинцы почувствуют на себе уже в октябре, когда начнется отопительный сезон 2017/2018.

К примеру, прошедшей зимой субсидия покрывала 330 кубов на отопление квартиры площадью 60 квадратных метров, уже в следующем отопительном сезоне "коммунальную скидку" будут начислять только на 300 кубов. Если при этом продолжить сжигать 330 кубов, придется 30 кубов оплачивать без субсидии. По действующему тарифу – это еще 204 гривни. В квартире такой же площадью с центральным отоплением субсидия будет покрывать вместо 3,28 всего 2,5 Гкал тепла. Если не сократить потребление, за 0,7 Гкал придется платить без субсидии. В Киеве такой объем тепла обойдется в 1411 гривен.

Новые нормативы позволят государству сэкономить на субсидиях, а украинцев заставят экономить, уверены эксперты. "Это приведет к уменьшению субсидий. Социальные нормы сокращены, а субсидия покрывает только социальные нормы. Кроме того, это приведет к росту оплаты. Что-то покроет субсидия, а остальное люди должны платить сами", – сказал "Сегодня" директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Валентин Землянский.

Кроме того, в мае все субсидии пересчитают – "скидки" сократят с учетом того, что за отопление платить не придется. Всем, у кого за шесть прошедших месяцев набралась переплата за отопление, первого мая ее просто спишут. "Если вы отапливаете дом или квартиру газом, на счету оставят сумму эквивалентную 100 кубометрам газа. Если у вас переплата по центральному отоплению – все деньги спишут со счета и вернут в бюджет", – пояснили "Сегодня" на горячей линии Кабмина.

Новые социальные стандарты

С первого мая украинцам проиндексируют социальные выплаты: пенсии, прожиточный минимум и связанные с ним начисления. К примеру, от размера прожиточного минимума зависят выплаты по утрате кормильца: от прожиточного минимума на ребенка отнимают среднемесячный доход семьи на одного человека. Разницу одинокому родителю выплачивают ежемесячно.

К примеру, семья из трех человек имеет совокупный доход в четыре тысячи гривен. На одного человека – 1333 гривен. При этом, до первого мая прожиточный минимум для ребенка до 18 лет – 1689 гривен. Соответственно, размер пенсии составляет всего 355 гривни. После первого мая прожиточный минимум для ребенка до 18 лет увеличат до 1777 гривен, если доход семьи не изменится, пенсия вырастет до 444 гривен.

В результате индексации также вырастет и минимальная пенсия – с 1247 до 1312 гривен. На 65 гривен повысят все пенсии по возрасту, за исключением выплат работающим пенсионерам. В то же время минимальную зарплату украинцам повышать в этом году больше не будут. Напомним, с первого января минималку подняли с 1600 до 3200 гривен. К слову, в результата роста прожиточного минимума размер субсидии для семей с безработными сократится. С середины прошлого года, если трудоспособный член семьи официально не работает, при расчете субсидии, как заявил замминистра социальной политики Виталий Мущинин, учитывают его доход в размере двух прожиточных минимумов (с первого мая – 3288 гривен).

Презентуют пенсионную реформу

Согласно меморандуму Украины с МВФ, уже в мае правительство закончит разрабатывать проект пенсионной реформы. На данный момент известно о том, что пенсионный возраст украинцев не тронут. Вместе с тем количество плательщиков единого социального взноса увеличится (за счет тех, кто на данный момент имеет право не платить), недостающий трудовой стаж можно будет купить (по 704 гривни за месяц).

Еще один важный шаг – осовременивание пенсий. Выплаты украинцам на заслуженном отдыхе пересчитают с учетом нового размера средней зарплаты. Примерно пять миллионов пенсионеров получат прибавку от 50 до 1000 гривен.

Еще одно возможное новшество – пенсионерам запретят работать. По словам министра соцполитики Андрея Ревы, коснется это не всех украинских пенсионеров, а только "богатых". Так, тысячи украинцев получают пенсии больше 10 тысяч гривен, а отдельные пенсионеры, например, судьи, на заслуженном отдыхе имеют более 200 тысяч гривен. Пенсионерам с высокими выплатами, предполагают в министерстве, могут запретить работать (тогда придется выбирать: или зарплата или пенсия).

К слову, майские выходные в честь праздников, возможно, в этом году пройдут последний раз. Согласно разработанному Институтом памяти обновленному календарю праздников, выходные девятого и первого мая отменят. В этом году нерабочие дни – первое и второе (понедельник и вторник), а также девятое мая (вторник).