Снижены нормы энергопотребления для граждан

01.05.17 15:26Сколько просмотров этой статьи55Сколько комментариев этой статьи0

С сегодняшнего дня, 1 мая, в Украине вступило в силу решение Кабинета министров о снижении социальных нормативов на пользование услугами ЖКХ с учетом фактического потребления энергоносителей гражданами.

Снижены нормы потребления тепловой, электрической энергии и природного газа. Нормы потребления тепловой энергии для централизованного отопления (теплоснабжения) абонентами, жилые дома которых оборудованы домовыми и (или) квартирными приборами учета, снижены с 0,0548 Гкал до 0,0431 Гкал на 1 кв. м отапливаемой площади в месяц в отопительный период.

Нормативы электрической энергии для индивидуального отопления снижены с 65 кВт·ч до 51 кВт·ч на 1 кв. м отапливаемой площади в месяц в отопительный период; природного газа для индивидуального отопления с 5,5 куб. м до 5,0 куб. м на 1 кв. м отапливаемой площади в месяц в отопительный период.

Кроме того, пересмотрены корректирующие коэффициенты для расчета размера расходов электрической энергии, природного газа и других видов топлива на нужды отопления в многоэтажных домах.

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