Рада приняла закон о коммерческом учете в сфере тепло- и водоснабжения

22.06.17 20:41Сколько просмотров этой статьи201Сколько комментариев этой статьи0

Закон запрещает присоединение к сетям новых строений, не оборудованных определенными счетчиками.

Верховная Рада приняла закон "О коммерческом учете коммунальных услуг". За принятие в целом соответствующего законопроекта №4901 в четверг проголосовали 238 народных депутатов.

Документ предусматривает обязательное оснащение домовыми счетчиками всех зданий, присоединенных к внешним тепловым сетям, сетям горячего и холодного водоснабжения.

Согласно закону, такие счетчики должны быть установлены операторами внешних сетей до 1 октября 2018 года (для жилых домов) или до 1 октября 2017 года (для нежилых зданий). Кроме того, согласно принятому документу, для многоквартирных домов обязательным будет оснащение индивидуальными приборами учета или приборами-распределителями показателей потребления тепловой энергии. Такие счетчики должны быть установлены до 1 октября 2018 года (для нежилых зданий с несколькими потребителями – до 1 октября 2017 года).

Закон запрещает присоединение к сетям новых строений, не оборудованных такими счетчиками.

Документ также устанавливает, что расчеты за коммунальные услуги должны осуществляться исключительно на основании данных коммерческого учета, и гарантирует доступ к таким данным для потребителей.

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