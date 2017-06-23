Пенсионную реформу отправили в Раду: главные нововведения, которые коснутся всех украинцев

Трудовой стаж будут оценивать по-новому, а заработать на пенсию будет сложнее.

Правительство разработало законопроект о пенсионной реформе и уже направило согласованный с президентом документ в Раду. Если проект поддержит парламент, украинцы уже через десять лет для получения трудовой пенсии должны будут наработать как минимум 35 лет стажа (со следующего года необходимый стаж будет ежегодно увеличивать на 12 месяцев с 25 лет). Кроме того, чиновники приняли решение оценивать каждый год стажа по-новому.

На данный момент каждый год стажа при расчете пенсии умножают на коэффициент 1,35. Правительство планирует в рамках реформы снизить этот коэффициент до 1. Эксперты в сфере пенсионного обеспечения поясняют: в результате размер пенсий для тех, кто еще не вышел на заслуженный отдых, снизится как минимум на 35%.

Если к 2028 году наработать только 30 лет стажа, придется либо покупать недостающий стаж, либо работать до 63 лет. В презентации Кабмина говорится о том, что в 2028 году в 60 лет на пенсию смогут выйти только примерно половина украинцев пенсионного возраста. 40% выйдут на заслуженный отдых в 63 года, 5% – в 65 лет. Тем, кто дорабатывать не хочет, предлагают покупать стаж – первый год стоит 16 896 гривен.

Премьер-министр Владимир Гройсман на днях заявил о том, что речь о повышении пенсионного возраста в рамках реформы не идет. Однако, фактически, для половины украинцев пенсионный возраст все-таки повысили.

Тем, кто не имеют право на пенсию по возрасту из-за нехватки стажа, положена социальная помощь в размере 30% от прожиточного минимума для нетрудоспособных. После ужесточения требований для получения пенсии по возрасту, количество "социальных пенсионеров" (получают меньше минимальной пенсии), предполагают эксперты, может вырасти в несколько раз.

Кроме того, после проведения реформы налог для работающих пенсионеров в размере 15% отменят. Это нововведение коснется около полумиллиона украинцев.