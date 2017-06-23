В эпопее с львовским мусором появились хорошие новости Власти заявили о том, когда начнется вывоз мусора из города Львов. Как заявил вице-премьер-министр и министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, с сегодняшнего дня во Львове начнется вывоз мусора. Об этом чиновник сообщил на своей странице в Facebook. По его совам, 6,5 тонн отходов начнут вывозить с мусорных площадок на полигоны области, указанные в предварительно подписанном меморандуме. «Перевозчики обещают завершить вывоз мусора в течение 2 недель. Департамент ЖКХ Львовской областной государственной администрации разработал маршруты вывоза твердых бытовых отходов из города», — написал он. Мэр Львова привел сотни копий документов, свидетельствующих об отказах органов власти предоставлять любую помощь. Также Андрей Садовый не отрицает, что городу потребуется эвакуация детей. А гордость премьер-министра Владимира Гройсмана — сортировочная линия на Винницком мусорном полигоне — работает только для журналистов и официальных делегаций Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама