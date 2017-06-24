Сколько стоит газоснабжение в Николаеве в июне 2017 года

Стоимость поставки газа для населения Николаева в июне 2017 года.

Как выяснил Domik.ua, цена услуги газоснабжения для бытовых потребителей в Николаеве утверждена постановлением Кабинета Министров Украины от 22.03.2017 года №187 «Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа». С 1 апреля 2017 года за 1 куб. м природного газа нужно заплатить 6,96 грн.

Если в жилье не установлен прибор учета потребленного газа, оплата за услугу рассчитывается исходя из норм использования.

Цена поставки природного газа для потребителей в Николаеве в июне 2017 года приведена в таблице: