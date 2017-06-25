17.06.17 18:002590
26-27 червня в Корабельному районі не буде світла
|25.06.17 16:19
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Адміністрація Корабельного району попереджає, що в зв’язку з проведенням ремонтних робіт буде відсутнє електропостачання.
Адміністрація Корабельного району попереджає, що в зв’язку з проведенням ремонтних робіт буде відсутнє електропостачання.
А саме: 26 червня з 8.00-17.00 відключення електроенергії по пр-т — Богоявленський 325, 325/1, 325/2, 325/3, 325/4, 390.
27 червня з 8.30-14.00 відключення електроенергії по вул. Новобудівна 1.