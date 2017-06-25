26-27 червня в Корабельному районі не буде світла Адміністрація Корабельного району попереджає, що в зв’язку з проведенням ремонтних робіт буде відсутнє електропостачання. А саме: 26 червня з 8.00-17.00 відключення електроенергії по пр-т — Богоявленський 325, 325/1, 325/2, 325/3, 325/4, 390. 27 червня з 8.30-14.00 відключення електроенергії по вул. Новобудівна 1. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама